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Ziraat Bankası'nın 2021-2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2021-2022 yılları hesaplarını TBMM Komisyonunda açıkladı, bankanın aktif büyüklüğü 6,7 trilyon liraya ulaştı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 19:53
Ziraat Bankası'nın 2021-2022 Hesapları TBMM KİT Komisyonunda Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonunda Ziraat Bankası Hesapları Değerlendirildi

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda, Ziraat Bankası'nın 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklüğünün bugün itibarıyla 6,7 trilyon liraya çıktığını, bunun da Türk bankacılık sektörünün yüzde 17,2'sine karşılık geldiğini ifade etti.

Karlılık ve Aktif Büyüklük

Çakar, Mart sonu itibarıyla 47 milyar lira karlılığa sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, bankanın dijital bankacılıkta 24 milyon aktif dijital müşteri ile sektörün lideri olduğunu vurguladı. Kredi kartı, banka kartı, şube, ATM ve personel sayılarında da Ziraat Bankası'nın sektördeki birinciliğini devam ettirdiğini söyledi.

Krediler ve Tarım Desteği

Ziraat Bankası'nın sektördeki mevduatın yüzde 19'una karşılık gelen 4,3 trilyon lira ile önemli bir konumda olduğunu belirten Çakar, verilen kredilerin 3,5 trilyon lirasının nakdi kredi olduğunu ifade etti. Tarım sektörüne destek sağlamak için tarımsal kredilerin, bankanın kullandırdığı kredilerin yüzde 30'unu oluşturduğunu açıkladı.

Çakar, ayrıca tüm tarımsal kredilerin yüzde 71'inin Ziraat Bankası tarafından verildiğini ve tarım sektörüne 706 milyar lira kredi kullandırdıklarını duyurdu. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 92,5'inin devlet destekli sübvansiyonlu kredilerden oluştuğunu belirtti.

Dış Ticaret ve Uluslararası Faaliyetler

Kredi desteği konusunda ihracata en çok katkı sağlayan banka olduklarını vurgulayan Çakar, Türk dış ticaretinin yüzde 20'sinin Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca, bankanın uluslararası faaliyetlerine değinerek, 22 ülkede 130 noktada faaliyet gösterdiklerini açıkladı.

Yeni Projeler ve Gelecek Planları

Çakar, Ziraat Bankası'nın yeni projeleri hakkında da bilgi vererek, Ziraat Dinamik Bankası ve yeni iştirakler olarak Ziraat Leasing ve Ziraat Pay ödeme sistemlerini kurduklarını belirtti. Arnavutluk'ta banka açmak için lisans başvurusu yaptıklarını ve çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

Komisyonun toplantısında, bankanın ve bağlı kuruluşlarının hesapları detaylı bir şekilde ele alındı, milletvekillerinin soruları yanıtlandı ve genel görüşü sunuldu.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021-2022...

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021-2022...

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2021-2022 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

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