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Züccaciye Sektörü 2024'te 5,56 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Türkiye'nin züccaciye sektörü, 2024 yılında 5,56 milyar dolarlık ihracat yaparak büyümeye devam etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:56
Züccaciye Sektörü 2024'te 5,56 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Züccaciye Sektörü 2024'te İhracatını Artırdı

Züccaciye sektörü, 2024 yılında 5,56 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sektör, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 1,2 artırarak bu başarıyı elde etti.

ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz’ün Açıklamaları

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, yaptığı açıklamada, "Birçok sektörün küçüldüğü bir dönemde züccaciye sektörü olarak ihracatımızı artırma başarısını devam ettirdik" dedi. Öksüz, döviz kurlarındaki durağanlık ve çevre ülkelerdeki savaşlar gibi zorluklara rağmen ülke ekonomisine katkı sunmayı başardıklarını vurguladı.

Dünya Pazarındaki Yeri

2024 yılında büyüklüğü toplam 12,5 milyar dolar olan züccaciye sektörünün, ihracatının yüzde 50'sinin dış pazarlara yapıldığı belirtildi. Türkiye, dünya züccaciye sektöründe ilk 10'da yer almakta olup başta İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD olmak üzere birçok ülkeye ürün göndermektedir.

Ürün Çeşitliliği ve İhracat Stratejileri

Öksüz, en fazla ihracatı İngiltere'ye gerçekleştirdiklerini ve sektördeki Türkiye markalarının dünya genelinde tanındığını ifade etti. "Sektör olarak camdan porselene kadar çeşitli alanları temsil ediyoruz. Son 20 yılda dernek olarak birçok organizasyon düzenliyoruz. B2B organizasyonları ve ZÜCHEX fuarı gibi etkinlikler, ihracatımıza önemli katkılarda bulunuyor," dedi.

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