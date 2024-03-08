0-6 yaş arası çocuğu olan anne babaya ulaşım desteği - Yollar bedava olacak

31 Mart seçimleri öncesinde partilerin seçim mitingleri devam ediyor. Düzenlenen mitinglerde vaatler açıklanmaya devam ederken, vatandaş için bu durum seçilebilirliği arttırabiliyor. Belediye başkan adayları tarafından açıklanan seçim vaatleri, başkan koltuğuna oturmaları akabinde gerçekleşeceği biliniyor. Özellikle de büyükşehir belediyelerindeki rekabetin hat safhada süreceği bir seçim beklenirken, adaylar ise vaatlerini arttırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'da seçim manifestosu olarak bir çok açıklama yapmış bulunuyor. Kurum geçtiğimiz gün düzenlenen mitingde halka seslenerek, belediye başkanı olması durumunda yapılacak olan çalışmalardan bahsederken, 7'den 70'e her bireyi ilgilendiren destekler en dikkat çekenler olarak karşımıza çıktı.





ANNE BABALARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum düzenlenen mitingde açıklamalarına kadınlardan başladı. Kadınlara 100 bin lira hibe vereceklerini açıklayan Kurum, tüm girişimci kadınlara bu desteğin sağlanacağını belirtti. Öte yandan İstanbul'da ikamet eden ve 6 yaşına kadar çocuğu olan ebeveyne ücretsiz ulaşım hizmeti sunacaklarını belirten Kurum, çocuklarıyla birlikte daha fazla güzel vakit geçirilmesi adına bu hizmeti sağlayacaklarını belirtti.

Her kesime dokunulacağı açıklaması yapan başkan adayı, üniversite öğrencilerinden emeklilere kadar uzanan bir seyir defterine imzalarını atacaklarını belirtirken, üniversite öğrencilerine 10 bin lira destek sağlayacaklarını ve emekliye özel olarak da destek kalemlerini sunacaklarını sözlerine ekledi.





YÜZDE 40 İNDİRİMLİ ULAŞIM

Eğitime ve öğrencilere verdikleri önemden bahseden Kurum, üniversite öğrencilerinin günlük yol parasının yüzde 40'ını karşılayacaklarını belirtti. Bu kapsamda planlar dahilinde üniversite öğrencilerine ulaşımda yüzde 40 indirimli tarife hizmete girecek. Öğrenci ulaşım fiyatları konusunda açıklama yapan Kurum, 5 lira 18 kuruşa; aylık abonman ise 250 liradan 150 liraya düşecek. dedi. Öğrencilere yönelik destekler devam edecek iken öğrenci evlerine doğalgaz desteği spor tesislerinde de yüzde 50 indirim imkanı sağlanacak. Hibe kredi desteklerinin arttırılacağı açıklaması ile sözlerini tamamlayan Kurum, öğrencilerin senelik 2 kere otobüs biletlerinin yarısını karşılayacaklarını belirterek, alkışları topladı