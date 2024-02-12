Akaryakıtı ucuza getirmenin kısa yolu! Bunu yapana 150 TL'lik indirim anında yüklenecek

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zammın ardından sürücüler çareyi kampanyalarda aramaya başladı. İş Bankası tarafından akaryakıt sektöründe geçerli kampanya düzenlendi.

Akaryakıtı ucuza getirmenin kısa yolu! Bunu yapana 150 TL'lik indirim anında yüklenecek
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Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından sürücüler, yakıt harcamalarını azaltmak için fırsatları araştırmaya başladı. İş Bankası, müşterilerine özel bir kampanya düzenleyerek sürücüleri sevindirecek bir duyuru yaptı. Kampanya, benzin, motorin ve LPG harcamalarında avantaj sunuyor.

İş Bankası'nın düzenlediği kampanya kapsamında, Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde gerçekleştirilecek 600 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişine, Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarından yapılan yakıt alışverişlerinde 150 TL MaxiPuan hediye edilecek. Kampanya, 15 Şubat tarihine kadar devam edecek.

benzin fiyatları

Kampanya şartlarına göre, kazanılan MaxiPuanlar yalnızca Maximum anlaşmalı Shell istasyonlarında görüntülenebilecek ve sadece yakıt alımında kullanılabilecek. MaxiPuanlar, 21 Şubat 2024 tarihinde kartlara yüklenecek ve kullanım süresi 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, bir defa olmak üzere en fazla 150 TL MaxiPuan kazanma hakkına sahip olacaklar. Ayrıca, kazanılan puanlar MaxiMil'e dönüştürülemeyecek ve Avans MaxiMil kapatmakta kullanılamayacak. Bu kampanya ile İş Bankası, müşterilerine akaryakıt harcamalarında avantajlı bir çözüm sunarak sürücülere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor.

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