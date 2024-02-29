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0 faizli 90.000 TL kredi fırsatı! Hakkınız var mı hemen kontrol edin!

Bankalar tarafından bir çok kampanya duyurulmaya devam ediyor. Müşterinin acil ihtiyaçlarını karşılaması adına faizsiz krediler çok merak ediliyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar

Yayın Tarihi: 29.02.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:35
0 faizli 90.000 TL kredi fırsatı! Hakkınız var mı hemen kontrol edin!

Gelirlerin giderler karşısında ezilmeye başladığı şu günlerde vatandaş gerek acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ya da ihtiyacı olan ürün ya da hizmeti satın almak durumunda bankalar tarafından sunulan kampanyaları yakından takip ediyor. Bankalar da vatandaşa yönelik bir çok kampanya güncellemesini sunuyor. EN dikkat çeken kampanyalar anında ödeme sunan kredi kampanyaları olurken, bir de faizsiz kredi kullanımı sunan bankalar, adeta müşteri akınına uğruyor. TCMB politika faizi kararları kredi faizlerini adeta rekor seviyede seyretmesine mahal verdiği şu günlerde, para politikalarının korunması hedefleri devam ediyor. TL'nin değer kazanması ve kullanılabilirliğini arttırılması adına alınan kararlar sonrasında kredi faizler, 5.3'ün üzerinde seyrederken, bu kapsamda yeni müşterilere özel olarak sunulan faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekiyor.

TL

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Faizsiz krediler genel olarak yeni müşteriye faizsiz nakit avans olarak sunulabiliyor. Bu kapsamda bankaya yeni müşteri olan birey, banka tarafından belirlenen tutarda faizsiz nakit avans kullanabiliyor. Bu kampanyalarda limiti başvurusu yapılan kredi kartının limiti belirleyebiliyor.

Bir çok taksitli nakit avans kampanyası açıklamaya devam ediyor. En çok tercih edilen Akbank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank olurken, bankalardan 30 bin liraya varan faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Adı geçen bu 3 banka, yeni müşterilerinin mobil üzerinden müşteri olması durumunda kredi kartı başvurusu yaparak, limitlerine göre faizsiz kredi veriyor. 3 bankaya da başvuran birey toplamda 90 bin lira faizsiz kredi imkanından 6 ay vade ile faydalanabiliyor.

TL

Akbank tarafından başlatılan kredi kampanyasında 6 ay vade ile 30 bin lira deme yapılacağı açıklanmış bulunuyor.

Garanti BBVA'da mobil üzerinden müşteri olan bireye özel olarak 6 ay vadeli 30 bin lira ödüyor.

QNB Finansbank geçtiğimiz ay başlattığı kampanya kapsamında da 30 bin lira faizsiz taksitli nakit avans vereceğini açıklamış bulunuyor.

Bankaların sunduğu faizsiz nakit avans kampanyaları sadece yeni müşterileri ilgilendirmekte iken, bu kapsamda kredi kartı başvurusu yapılması zorunluluğu da bulunuyor.

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