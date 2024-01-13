Altın fiyatlarında ışık hızında yükseliş başlıyor! Tarihi duyanlar koşa koşa kuyumcuya gidiyor

Altın fiyatları, merkez bankalarının 2024'te faiz indirimine başlayacağı beklentisiyle rekor üstüne rekor kırarken, yeni yıl da yatırımcıları memnun etmeye devam edecek. Ons altının fiyatı güne 2.044 dolardan başladı ancak gram altının fiyatı 1.957 liradan alıcı buldu.

ALTIN HAKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Altın fiyatlarının yeni bir rekor kıracağına dikkat çeken Erbaş, geçtiğimiz sene %78 değer kazanan gram altının bu sene döviz kurlarından ziyade ons altının desteğiyle yükseleceğini söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıyla dövizin zayıflayacağını söyleyen Erbaş, ons altının 2.300 dolara kadar çıkabileceğinin altını çizdi. Erbaş, kısa vadede altının gram cinsinden 2.200 ile 2.250 lira arasında olmasının beklendiğini belirterek, portföyde altının bulunması gerektiğini vurguladı. "Bir gram altın 1.900 liranın altına düşmediği sürece düşüş alım fırsatıdır" dedi. Erbaş, ons cinsinden altının 1.975 dolar ve 2.000 doların en düşük seviyeleri olduğunu, yatırımcıların çıkış durumunda ons tarafında da alım yapabileceklerini söyledi. Erbaş, orta vadeli planın düzenli bir biçimde uygulanmasının yabancı yatırımcılar üzerinde de etki yaratacağına dikkat çekerek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 17 Temmuz'da ABD'deki yatırımcılarla bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi. Yatırımcılarla bir toplantı 11 Ocak ve 12 Ocak'ta gerçekleştirilecek.





Moody's'in derecelendirme kararının yabancı yatırımcı sayısında hızlanmaya yol açabileceğini de söyledi. Moody's'in 12 Ocak'ta Türkiye'nin notunu yükseltmesini beklediğini söyleyen Erbaş, CDS'nin çekilmesi ve rezervlerdeki artışın yabancı yatırımcıları da borsaya çekeceğinin altını çizdi. Mart ayından itibaren yabancı yatırımcı sayısının artacağını ve büyük miktarda fon girişi ihtimalinin bulunduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu: "Türk ekonomisi yabancı yatırımcılar için bir kez daha cazip bir yer haline gelebilir." dedi. "Borsalarda değişiklikler oluyor" diyen Erbaş, 2024 senesinin yabancıların piyasaya hakim olma potansiyeline sahip bir geçiş senesi olacağını, yabancıların yatırım yaptığı hisse senetlerinin yerli yatırımcıların da ilgisini çekeceğini ifade etti. Erbaş, borsa için kilit seviyenin 7.350 ile 7.400 puan arasında olduğunu belirterek, bu bölgenin altındaki seviyelerin yatırımcılar için alım fırsatı oluşturabileceğini vurguladı. Erbaş, 2024 yılında borsanın çift haneli rakamlara ulaşabileceğini ve endeks getirisinin %50'ye çıkabileceğini, 8.000 puan ile 500 puan aralığını aşması hâlinde borsanın 11.000 puana kadar çıkabileceğini ifade etti. Yeni senede borsada öne çıkacak sektörleri anlatan Erbaş, gıda perakende, bankacılık, ulaştırma, çelik ve inşaat sektörlerinin değer kazanabileceğini söyledi.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!