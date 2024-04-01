00.00'da ilk zam açıklandı! Seçim sonrası ilk zam o ürünlere geldi

Seçim heyecanı nihayetinde sona erdi. Gözler seçim öncesinde ortaya atılan zam iddialarının uygulanıp uygulanmayacağını çevrilirkeni uzmanlar yeni bir döneme hazır olun uyarılarını yineledi. Kimş uzmanlar seçimlerden nce enflasyonun artmasına mahal verecek olan ürün ve hizmet zamlarının devreye gireceğini belirtmişti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada da bu iddiaların spekülatif hareketler olduğunu belirtmişti.





1 Nisan itibari ile ilk gelen zam haberi gece saatlerinde duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde ırtaya atılan sigara ve alkol ürünlerine zam yapılacağı iddiaları doğrulanırken, ilk zammın bugün itibari ile uygulamaya sokulduğu açıklandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda Saki Rakı grubunda %5'lik bir zam uygulamasının devreye girdiği belirtildi. Yapılan bu zammın seçim akabinde zam yağmurunun ilk damlası olduğu tahmin ediliyor.





ZAM UYGULAMASI BAŞLADI

Maliyetlerin git gide arttığı son dönemlerde üreticiler de maliyetin üzerinde ürünlerini satmak amacıyla zam uygulamasını devreye sokuyor. Alkol ürünlerinde de söz konusu durum bugün itibari ile yürürlüğe girmiş bulunuyor. Seçim akabinde ekonomik tablo konusunda vatandaşın sıkıntılı bekleyişi süregelirken, rakıya yapılan zammın, zam furyasına öncülük edebileceği konuşuluyor