Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

En son asgari ücret 2024 Ocak ayında zamlandı. Yüzde 49,25’lik zam alan asgari ücretlinin maaşı 11.402 TL’den 17,002 TL’ye yükseldi Asgari ücretlinin şimdiki beklentisi Ocak 2025’te ne kadar zam alacağı ve 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağı konusu olurken, asgari ücret üzerinden yapılan kimi ödemelere hak sahibi olacak kişiler de merakla zammı beklemeye koyuldu. Bu ödemelerden biri de kıdem tazminatı olarak biliniyor. Asgari ücret zammı kıdem tazminatının taban rakam oranını belirliyor. Tavan ücreti ise memur maaş zam oranı şekillendirirken i Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına göre şekillenmiş bulunuyor. Temmuz da değişmeyen kıdem tazminatı tabanı ise Ocak ayında yeniden revize edilecek. Konu ile alakalı olarak uzmanların hesaplamaları da devam ediyor.

KIDEM TAZMİNATI TABANI NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için beklenen asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen kıdem tazminatını da etkileyecek. Hükümetin gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında netleşecek olan oran ve rakamlar tüm piyasa tarafından yakından takip edilecek.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, 2025 yılındaki enflasyon beklentileri ile birlikte asgari ücret artışının yüzde 40-45 arasında olacağı öngörülüyor. Yapılan hesaplamalar da net asgari ücret için 25,000 TL bandında bir rakam bekleniyor. Bu durum, kıdem tazminatı için de büyük bir değişim yaratacak.

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVANI HESAPLAMASI

Şu anda 20.002 TL olan kıdem tazminatı taban ücreti, asgari ücretin OVP hedefleri doğrultusunda artması ile birlikte 28.302,83 TL'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenecek tavan ücreti ise 2025 yılı içerisinde güncellenecek.

ASGARİ ÜCRETİN ETKİLEDİĞİ DİĞER ÖDEMELER

2025’teki asgari ücret artışı, yalnızca maaşları değil; aynı zamanda birçok ödeme ve gelir kaleminin de revizeye girmesini sağlayacak. İşsizlik maaşından kıdem tazminatına, askerlik ve doğum borçlanmalarından isteğe bağlı sigorta primlerine kadar pek çok kalem, yeni asgari ücret ile birlikte artacak.