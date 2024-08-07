1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

2022 yılı Haziran ayında başlatılan ve ülke genelinde en yaygın olarak ödemesi sağlanan Aile Destek Programı ilk 12 aylık dönem olarak devam edeceği belirtilmişti. Geçtiğimiz yaz Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjde ile birlikte Aile Destek Programının 1 sene uzatılacağı ve 2024 Temmuz ayına kadar devam edeceği belirtilmişti. Söz konusu tarihin gelmesi ile birlikte hak sahibi birey Aile Destek Programı bitti mi? Bitecek mi? Devam edecek mi? Sorularının yanıtlarını aramayı sürdürdü. Son ödemesini merakla bekleyen sosyal hak faydalanıcısı hanelere verilen müjde de Aile Destek ödemelerinin 9 Ağustos 2024’te hesaplara aktarılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda son ödeme olacağı tahmin edilen sosyal destek ödemeleri kapsamı ile alakalı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından son dakika açıklama geldi.

Aile destek Programı’nın devam edip etmeyeceği konusunda akıllarda yer alan şaibe son buldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada desteğin sene sonuna kadar devam edeceği ifade edildi. Aile Destek programı yapılan açıklama kapsamında 31 Aralık 2024’e kadar devam edecek.





Programdan, memurlar hariç, emekliler, dul ve yetim bireyler ile mevsimlik işçiler gibi farklı kesimlerden gelen vatandaşlar faydalanmakta iken , ailelerin ekonomik yükünü azaltma amacı güden bu destek ile alakalı yapılan değerlendirmede çocuk bileşeni ve elektrik tüketim desteği ile birlikte ödemelerin devam edeceği belirtilmiş bulunuyor.

ÇOCUK BİLEŞENİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan kişilere Çocuk Bileşeni ödemesi olarak; • 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, • 3 çocuklu hanelere 450 TL, • 4 çocuklu hanelere 550 TL, • 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere de 650 TL artı destek ödemesi yapılacak.





ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Aile Destek Programından faydalanan her hane elektrik tüketim desteğine başvuru yapmadan hak sahibi oluyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ‘’ Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık (75 kilovatsaat) 130,09 TL,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık (100 kilovatsaat) 173,46 TL,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık (125 kilovatsaat) 216,82 TL,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık (150 kilovatsaat) 260,19 TL

kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.’ deniliyor.

Aile destek programı kapsamında yer alan bu desteklerden faydalanan 2 çocuklu haneler, aylık en fazla 1860 TL destek ödemesi alabilecek iken 3-4 çocuklu haneler de en fazla 1960 TL aylık destek ödemesi alacak.