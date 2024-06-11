Asgari ücretliye fatura desteği! Maaşınız ne kadar faturanız o kadar dönemi başladı

Hükümet tarafından dar gelirliye yönelik olan sağlanan desteklerin yanı sıra bir çok yeni indirim programları için de start verildi. Özellikle de fatura ödeme yükü altında boğulan dar gelirli için fatura desteği talimatı verilecek. Bu kapsamda maaşa göre fatura döneminin devreye gireceği ve haneye gelen faturaların asgari ücret ve katlarına göre tutar düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Çalışan bireyin ya da haneye giren maaşın tutarına göre seviyeleştirilmiş fatura dönemi için çalışmaların başladığı ve 3 bakanlığın koordinasyonu ile tamamlanacağı belirtildi. Fatura desteği ile alakalı çalışmaların henüz soyut olarak başladığı belirtilirken, hak sahibi birey somut çalışmaların tarihi ile alakalı olarak araştırmalarına başladı.

ENERJİDE DAR GELİRLİYE DESTEK

Hükümet tarafından geçtiğimiz sene Karadeniz doğalgazının işlenmeye başlamasına müteakip yeni 1 ay bedava doğalgaz uyguşaması ve 1 sene boyunca da her ay 25 metreküp bedava doğalgaz uygulaması devreye girmişti. Mayıs nayında biten programın uzatılıp uzatılmayacağı beklenirken, konu ile alakalı programın son bulduğu belirtildi. Sone eren programın akabinde yeni "sosyal tarife" adı altında çalışmaların başlayacağı belirtilirken, ihtiyaç sahiplerine fatura desteği sağlanacağı ifade edildi.





ASGARİ ÜCRETLİYE FATURA DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmaları ile atılan soyut adımlar kamuoyuna sunulurken, söz konusu destek programı ile alakalı olarak çalışmaların başladığı ve kısa sürede tamamlanacağı açıklandı. Yüksek tüketime yüksek yüksek fatura prensibi ile ilerleyeceği açıklanırken, Asgari ücretlinin ödediği fatura ile yüksek enerji tüketimi olan bir yazlık konutun faturalandırılmasının farklılaştırılacağı belirtildi.

Faturaların daha adil bir şekilde ödenemsini prensip edinecek olan yeni programda tüketilen kadar enerji ödemesi yapılacağı ve bu ödemelerin de maaşlara göre şekilleneceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada asgari ücret maaş giren bir hanenin tükettiği enerjiye göre indirimli fatura uyguşaması sağlanacak iken, mdaha yüksek maaş giren hanelere ve daha yüksek enerji tüketen hanelere daha yüksek faturaların geleceği belirtiiyor.