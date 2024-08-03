Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Bankalar müşteri memnuniyeti ve hizmet satılması adına çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Düzenlenen kampanyalar müşteri odaklı olurken, yapılan harcamalara geri iade olarak sunulanları en çok tercih ediliyor. Bu sayede alışverişler ya bedavaya geliyor ya da piyasanın çok altından ürün alımı sağlanabiliyor. Son zamanlarda en çok kampanya duyuran banka olarak bilinen Akbank tarafından kişisel bazlı olarak başlatılan kampabyadan da çok sayıda müşteri faydalanıyor. Akbank tarafından sadece 3-4 gün süreceği belirtilen kredi kartı harcama kampanyasında 250 TL trink iade sağlanıyor. Akbank Mobil uygulamasını kullanılması ile birlikte kısa sürede 250 TL chip-para kazanmak mümkün hale geliyor.

1-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında kampanyadan yararlanma imkanı müşteriye sunulmuş iken kampanyaya dahil olmakta bir o kadar kolay. Kampanyaya başvuru yapılması ve kredi kartından harcama yapılması 250 TL trink kazanmak için yeterli oluyor

AKBANK 250 TL KREDİ KARTI KAZANCI SAĞLIYOR

Akbank tarafından başlatılan kampanyalara dahil olmak için mobil uygulama kullanılması zorunluluğu mevcut. Dijitalliğe geçilen şu zamanda mobil uygulamanın yaygınlaşması adına düzenlenen kamapnayalar arasında yer alan 250 TL kampanyasında aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekli.

1. Adım: Akbank Mobil uygulamanıza giriş yapın.

2. Adım: Dilediğiniz sektörde, Akbank kredi kartınızı kullanarak en az 250 TL harcama yapın.

Bu iki adımın akabinde 250 TL geri iade kazanacaksınız.

1-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan faydalanmak için yarın son gün. Axess, Wings ve Free kartlar kampanyaya dahil edilirken, bunun dışındaki kredi kartları kampanyada kapsam dışı kalacaktır. Kred kartından 250 TL harcama yapan mğşterinin hak sahibi olacak 250 TL chippara,kampanya bitiş tarihinden sonraki 10 iş günü içerisinde harcamanın yapıldığı kredi kartına yüklenecek