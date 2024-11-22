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%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

%1.20 faiz oranıyla ev sahibi olma fırsatı sunan İlk Evim konut kampanyası için detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:52
%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

İlk Evim Konut Kampanyası ile Düşük Faiz Oranı Fırsatı

Uzun süredir beklenen İlk Evim konut kampanyası, konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlara büyük bir umut ışığı sunuyor. Bu program kapsamında, %1.20 gibi düşük faiz oranıyla ev sahibi olmanın önü açılmış durumda.

Düşük Faizli Konut Kredisi için Başvuru Şartları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İlk Evim konut kampanyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan duyuruya göre, kampanyadan yalnızca ilk kez ev alacak olanlar yararlanabilecek. Geliri belli bir sınırın altında olan vatandaşların faydalanabileceği bu kampanya, ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı hedefliyor.

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Uzun Vade Seçenekleri ile Daha Fazla Fırsat

Kampanya, 15 yıl (180 ay) gibi uzun bir vade süresi sunarak ev sahibi olmayı teşvik ediyor. İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere, 120 ay vade dışında da esneklik sağlanacağı ifade edildi. Böylelikle daha fazla kişi, ev sahibi olma fırsatını yakalayacak.

Kredi Geri Ödeme Tutarı

Yapılan hesaplamalara göre, 2.000.000 TL tutarında bir konut kredisi için %1.20 faiz oranı ile 180 ay vade seçeneği sunulduğunda, aylık taksitler 27.174,45 TL olarak ödenecek. Toplam geri ödeme ise 4.891.401,03 TL olarak belirlenecek.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Vatandaşlar, İlk Evim konut projesinin ne zaman hayata geçirileceğini merakla bekliyor. Düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile ev sahibi olmayı düşünenlerin bu kampanyaya başvurularının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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