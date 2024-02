1 Nisan'da emeklisi, asgari ücretlisi için hayat bitecek! MTV 4 kere, ÖTV tavan yapacak

2024 Ocak ayı zamları sonrasında Şubat ayında durağanlaşan koşullar ile alakalı uzmanlar bu sessizliğin hiç de hayra alamet olmadığu yorumlarını yapıyor. Yerel seçimlere 40 günden az bir vakit kala yılın ikinci çeyreği itibari ile yaşanacak ekonomik olaylar şimdiden yorumlanıyor. Herkes zamlar için 1 Nisan'ı işaret ederken, gerek emeklisi, gerek asgari ücretlisi gerekse de çiftçisi için hayatın bir hayli zorlaşacağı hatta maaş zamlarının enflasyonu karşılayamayacağı iddia ediliyor. Vergiler konusunda da ekonomik sıkılaşma politikasının en üst seviyede devreye gireceği bu kapsamda da maaş zamlarının enflasyon karşısında baş edemeyecek duruma geleceği iddia ediliyor. MTV vergilerinin senede 2 kere uygulanırken, yeni kanunlarda senede 3 ya da 4 kereye çıkartılabileceği konuşmaları bile mevcut.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİLER DİKKAT

'1 Nisan şakalarına hazır olun' şeklinde zamlar konusunda açıklamalarda bulunanEkonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, ''Eskiyi 1 Nisan itibari ile unutacaksınız'' yorumlarını da ekledi.





Ocak ayı itibari ile asgari ücrete ve emekliye yapılan zammın, enflasyon karşısında şimdiden eridiğini açıklayan uzman isim, 1 Nisan itibari ile girilecek olan zamlı dönemde hayat şartlarının adeta çıkmmaza gireceğini belirtti.

SÜRÜCÜLERE MTV ZAMMI

Geçtiğimiz sene deprem bölgesinin yaralarının sarılması adına 4 kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV), normal şartlarda senede 2 kere uygulanmakta. Ancak 1 Nisan sonrasında yılda 3 ya da 4 kere alınacağı konusunda uyarılarda bulunulmaya devam ediyor. Öte yandan MTV'ye ek yeni vergilerin de eklenebileceği açıklamasını yapan uzmanlar "silindir vergisi" adı altında 1600 cc üzerinde aracı olanların bu vegiden etkileneceği belirtildi.





EV VERGİLERİNE DİKKAT

Ev vergisi adı altında ödenen vergilerde de değişikliklere gidileceği ve birden fazla evi olanlarda daha fazla vergi alınacağı da iddialar arasında yer alıyor. Ekonomim Gazetesi yazarı Şeref Oğuz tarafından ortaya atılan yeni vergi iddiaları ile alakalı açıklamada '' Misal zaten duble hale getirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda 2 kez almaya devamla kalmayıp her 4 ayda bir veya her 3 ayda bir (yani yılda 3 veya 4 kez) alınacak hale getirilebilecek. Yetmiyor, silindir hacmi 1600 cc’den yukarı her araç için “silindir vergisi” ihdas edilebilecek. '' dedi.

Asgari ücret ve çiftçileri de ilgilendiren gelişmelere değinen Oğuz, ''Asgari ücretli, enflasyonun üzerinde maaş zamlarını unutsun. Çiftçi, destekleri unutsun. Sanayici de teşvikleri unutsun. Yani herkesin kendi yağıyla kavrulacağı bir yıl olacak." dedi