Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Ekonomik koşulların hat safhada zorlaşmaya devam ettiği günümüzde bayram öncesinde emekli ile dul ve yetimlere sağlanan ikramiye ödemeleri bayram alışverişleri ve giderleri konusunda destek olmayı hedefliyor. Erdoğan'ın talimatı ile 3 bin liray çıkartılan ve geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de onay alan ikramiye zammından dul ve yetim maaşı alan birey de faydalanıyor. Eşini kaybeden evli kadın ya da babasını kaybeden bekar kadınların faydalandığı dul ve yetim maaşı alanlar da zamlı ikramiye ödemesi alacak.

Yapılan zam onayı sonrasında kimlerin bayram ikramiyesi alacağı konusu da netleşti. Dul ve yetim aylığı alan bireyin de faydalanacağı bayram ikramiyesi tutarları konusunda hesaplamalar yapıldı. Vefat eden eşin sosyal güvencesi olması durumunda geride kalan eş ve çocuklarına ödenen dul ve yetim aylığı hak sahibi bireylere 2250 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Ancak bu ödeme tavan oranda maaş alan kadına sağlanacak.

Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi hesaplama

Eşi vefat eden, çocuğu olmayan bireyler %75 oranında maaş alırken Bayram ikramiyesine de aynı oranda hak sahibi olacak. Bu durumda 3000 lira olan ikramiyenin 2.250 TL'si bu kapsamdaki kadınlara sağlanacak





Eşi vefat eden ve çalışan bir çocuğu olan bireyler %50 oranında bayram ikramiyesi ödemesini hak sahibi olabilecek. Bu kapsamda 3.000 TL'nin yarısı olan 1500 TL hesap sahibine aktarılacak.

Eşi vefat eden ve birden fazla çocuğu olan kişilerde her çocuğa %25 oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Yapılan hesaplamalarda ise bu bireyler 750 TL bayram ikramiyesi alacak.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek

Dul ve yetim aylığı alanlarda emekliler ile aynı tarihte bayram ikramiyesini hesaplarında görecek. Yukarıda bahsi geçen tutarlardaki ikramiyeler 2- 5 Nisan tarihleri arasında hak sahiplerinin hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Ekonomik zorluklarla mücadele eden bu bireyler için ek ödeme olarak sağlanan ikramiyeler., bayram öncesinde temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek sağlayacak