İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı

Promosyonlar konusunda dev adımlar atılmaya devam ediyor. Emekli promosyonlarında kamu bankaları tarafından sa sağlanan artırım kararı özel bankaları da kapsarken, özel bankalar da SGK ile anlaşması çerçevesinde promosyon tutarlarını güncellemeye devam ediyor. Özellikle de sunulan promosyona ek olarak kampanyalar dikkat çekebiliyor. Otomatik ödeme talimatı, faizsiz kredi desteği ya da kredi kartı kampanyaları, emeklinin promosyona ek olarak sağlayabildiği destek olarak açıklanırken, toplamda ek promosyonlar ile birlikte tutarlar 20 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Bankalar emekliye sağladığı desteklere ek olarak çalışan promosyonu konusunda da cömert rakamlar ile ühalelere dahil oluyor. Özellikle de son zamanlarda çalışan promosyonu şampiyonu olarak anılan İş Bankası son dakika alınan bir muatabakat kararında çalışana 28.000 TL ödeme yapacak.





MAAŞ PROMOSYONU

Bankalar için maaş bankası olmanın önemi bir ayrı. Gerek şirket gerekse de kamu çalıanlarının maaşları bir kaç gün önceden bankaya aktarılırken, banka bu aktarma sürecinde maaş düzenlemesine istinaden ödenen maaşları işliyor. Bir kça gük oluşan bu toplu fırsaattan gerek emekliye gerekse de çalışana ödül mahiyertinde verilen ödeme ise promosyon olarak biliniyor.

KEŞAN BELEDİYESİ PROMOSYONU

31 Mart yerel seçim öncesinde maaş zamları gündemden düşmek bilmezken, ardı arkası kesilmeyen zam açıklamaları yavaş yavaş durulmaya başladı. Ancak Belediyeler için şimdi de promosyon süreci başlamış bulunuyor. Bu süreç için bankalar ile kurum arasında yapılan ihalede en çok ödeme yapan banka kazanan banka olurken, ödemeler ise hemen ilk maaşlarda hesaplara aktarılabiliyor.





Geçtiğimiz gün ihaleye varılan bir bankada İş Bankası olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Keşan Belediyesi personel için düzenlenen ihalede en yüksek rakamı veren banka İş Bankası olurken, bu kapsamda 28 bin lira ödeme hesaplara aktarılacak. Konu ile alakalı Keşan Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ''Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketimiz ile İş Bankası arasında maaş promosyon anlaşmamızı imzaladık. Sözleşme ile çalışanlarımız 3 yıllık anlaşma karşılığında 28 bin lira tutarında promosyon alacaklar. '' denildi