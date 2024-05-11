ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından alınan emsal karar açıklandı. Alınan kararda araç sahiplerine geri vergi ödemesi çıktı. 146.856 TL para iadesinden faydalanacak olan araç sahibi grubu ile alakalı yapılan açıklamada engelli bireyin emsal karardan faydalanabileceği belirtildi. Türkiye’de engelli vatandaşlarımız için sevindirici bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurulu’nun (KDK) tarafından oluşturulan yeni düzenlemede, engelli araç sahiplerine yüklü tutarda destek sağlanıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi yükümlülükler altında olan engelli araç sahipleri ile alakalı olarak alınan karar doğrultusunda geçmişe dayalı geri ödeme fırsatı sağlanacağı belirtildi.





ENGELLİYE VERGİ İADESİ

Belli başlı şartları taşıyan bireye yönelik olarak düzenlenen bu karar kapsamında belli başlı şartların ve engel durumunun olması gerekliliği belirtildi. KDK’nın belirlediği kriterlere göre, 2017 yılında engelli araç olarak tescil ettiren vatandaşlar bu vergi iadesine hak sahibi olabilecekler.

SON BAŞVURU 2 HAZİRAN

Ancak, engelli bireye sunulan bu fırsattan yararlanabilmek için 2 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuru yapacak engelli bireyin, 2017 yılında sağ obstetrik brakial pleksus felci teşhisi konmuş olduğunu resmi belgelerle kanıtlamaları şartı mevcut.





BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yukarıda bahsi geçen raporu elşnde olan engelli birey için başvuruların nereden ve ne yolla yapılacağı da merak konusu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait sağlık raporlarının inceleneceği belirtilirken, bu raporların vergi istisnasından yararlanma şartlarına uygun olmadığı yönünde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Öte yandan engelli bireyin gecikme faizi ve cezaları için de geri iade alabileceği de belirtilmiş bulunuyor.