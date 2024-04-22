IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor

Sıkı para politikaları son zamanlarda etkisini göstermeye devam ediyor. Artan faizler, Kredi kartına taksit işlemlerinin sınırlandırılması, alışveriş yapan tüketiciyi zor duruma sokarken, diğer taraftan da esnaf artan komisyonlardan şikayetçi. Cebinde nakit parası olmayan birey için alternatif olarak karşısına çıkan poslardan kart geçme dönemi geride kalmış, esnaf IBAN'a havale konusuna yönelmişken, vergi kaçakçılığına sebebiyet verdiği, komisyon ödenmediği, fatura kesilmediği ve müşteriden ekstra olarak hesap ücreti kesildiği için bakanlık ağır yönetimler devreye almaya başladı.

Hayat koşulları esnafı da etkilemeye başladı. Kar marjlarında yaşanan düşüş, posların da artan maliyetleri, esnafı IBAN'a havale döneminin başlangıcını sağlamış iken Bazı işletmeler, kredi kartı komisyonlarından kaçınmak için IBAN ile ödeme ya da nakt verme gibi kuralları sunmaya başlamış bulunuyor.





IBAN İLE ÖDEME CEZALARI

IBAN ile ödemelerde fiş ya da fatura kesilmemesi kayıt dışı işlem anlamına gelebileceği gibi, vergi kaçırma konusunun da önünü açabileceğini düşündürüyor. IBAN ile ödeme yapma durumunda fiş ya da fatura olmaması müşterinin tüketici hakkını da elinden alırken, ayıplı mal ve hizmet durumunda yasal haklarını savunması durumunu da ortadan kaldırıyor. Öte yandan Yapılan bu ödemelerin şahsi hesaplara sağlanması sebebiyle ödeme yapılmadı gibi durumların yaşanması olası dururken, tüketicinin ödemeyi yaptığını kanıtlaması da zorlaşıyor. Işletmeler kredi kartı komisyonlarında kurtulmak amacıyla maliyet avantajını kullanıyor.

TÜKETİCİNİN HAKKI ELİNDEN ALINIYOR

Ancak kayıt dışı işlemlere olanak sağlayan IBAN ile ödeme durumları işletmelerin vergi kaçırma riskini taşıyor. Kayıt dışı işlemlere ve vergi kaçırmanın önünü açan IBAN ile ödeme konusunda maliye tarafından birçok para cezası ya da yaptırımlar uygulanacağına karar verildi. Konu ile alakalı olarak Uzmanlar tarafından gerek tüketiciye gerekse de işletmeye yönelik bazı uyarılar yapılmaya devam ediyor. Birçok sektörde IBAN ile ödeme durumu yaşanmaya devam ederken, ıban inceleme döneminin başladığı ve söz konusu para akışının fatura ile kanıtlanamaması durumunda işletmeye Ceza kesileceği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda kesin hükmünün bulunduğu belirtilerek, Masak tarafından da ayrı inceleme gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Tüketicinin olası IBAN ile ödeme durumunda kaldığı vakit; nakiti gönderirken açıklama kısmına alınan hizmetin yazılması zorunluluğu bulunuyor. Bu sayede kendi hakları korunurken herhangi bir mağduriyetin yaşanmasını önüne geçilmiş oluyor.