10.000 TL-25.000 TL faizsiz kredi müjdesi! 18 yaşını geçen herkese veriliyor

2024 zamları devam ederken nakit ihtiyacı artan vatandaş ihtiyacını karşılamak için kredi kartı kullanımına yöneliyor. Ocak ayının bitmesine 2 haftadan az bir vakit kala vatandaş bankaların sunduğu kampanyalar arasından kendisine en uyacak olan kampanyayı araştırıyor. Özellikle de bankalar tarafından sunulan sıfır faizli kredi kampanyalarına geç kalmamak adına bu adımı atıyor.

Merkez Bankası faiz artırım kararı kredi ve kredi kartı faizlerine de artış olarak yansıdı. Politika faizinin 250 baz puan artırarak 42.5'a çıkartılması sonrasında bankalar da kredi faizlerini yükseltti. Ticari olarak kullanılan kredilerin faiz oranlarının yüzde 62'5'a kadar ulaştığı bilinirken, ihtiyaç kredilerinde ise bu durum 70-120 aralığında seyretmeye başladı.





Hal bu iken bankalar tarafından sunulan ucuz krediler araştırılmaya başlandı. Özellikle de faizsiz olarak sunulan krediler oldukça dikkat çekmeye başladı. Vade oranı olarak uzun sunulan kredilere ulaşmak imkansız iken anında kredi kapsamında ödenen ve kredi kartı limitince belirlenen faizsiz kredi kampanyaları Ocak ayında da devam ediyor. Tam 6 banka kapılarını sonuna kadar yeni müşterilerine aralarken, belirli şartları taşımaları durumunda faizsiz kredi ödemesi yapıyor.

Bankaların Ocak ayı kampanyaları bitmek üzere. İşte geç kalmamak için faizsiz kredi kampanyası sunan bankalar ve kampanya detayları şu şekilde.





ENPARA.COM 10.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Enpara 10.000 TL'ye varan faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ayda 1.667 TL ödenecek olan faizsiz kredi kampanyasında vade 6 ay olarak belirlenmiş bulunuyor.

AKBANK 20.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Akbank faizsiz kredi kapsamında 20.000 TL'ye varan ödeme imkanı sağlıyor. Aylık 3 bin 334 TL olarak ödenen geri ödeme 6 ayda tamamlanıyor.

YAPI KREDİ 15.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kampanyada TROY logolu kredi kartı çıkartan müşteriye 15 bin liraya varan ödeme imkanı sağlanıyor.





QNB FİNANSBANK 10.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

QNB Finansbank tarafından başlatılan kampanya kapsamında 10,000 TL faizsiz olarak veriliyor

GARANTİ BANKASI 25.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanya da 15.000 TL taksitli nakit avans sağlanırken, 10.000 TL'de faizsiz kredi veriliyor.

İNG BANK 20.000 TL FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI

İNG Bank tarafından başlatılan kredi kampanyasında 20,000 TL geri ödemesi 36 ay vadede sağlanıyor.