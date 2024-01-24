İş Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Tek işleme 10.000 TL nakit sürprizi

İş Bankası tarafından müşterileri için çok özel bir kampanya hazırlanırken İş Cep uygulamasından kolaylıkla uygulanabilen kampanyada 2023 yılında 5.000 TL olan kredi limitinin bu yıl 10.000 TL'ye çıktığı görülüyor.

"Müşterilere faizsiz 10.000 TL kredi imkanı"

Türkiye İş Bankası müşterilerine 0 faizle 10.000 TL'lik özel finansman fırsatı sunuyor ve yeni kampanya İş Cep uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. İş Cep uygulamasına şifreleriyle giriş yapan bireysel müşteriler bu kazançlı kampanyadan kolaylıkla faydalanabilmektedir.

2023 yılında 5.000 TL olan kredi limiti 2024 yılında 10.000 TL'ye güncellenmiştir. 10.000 TL tutarındaki kredi 12 veya 24 ay geri ödemeli olarak sunuluyor. Bu kredi, anında hesabınıza aktarılabildiği için nakit ihtiyaçlarınızı karşılamanın ideal bir yoludur. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin tek şartı ilk kes İş Bankası hesabı açtırmak.





10.000 TL Kredi avantajından nasıl yararlanabilirim?

İş Bankası, bugün açıklanan 10.000 TL finansman fırsatıyla müşterilerine 0 faiz oranıyla destek olma kararı alırken bu özel kredide 12 veya 24 ay taksit seçenekleri sunulmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için İş Bankası'nda ilk kez hesap açmanız yeterli. İş Bankası İş Cep uygulamasını indirdikten sonra "Müşteri olmak istiyorum" fonksiyonunu seçerek online görüşme yaparak kolaylıkla İş Bankası'nın müşterisi olabilirsiniz.

İşlem tamamlandığı anda bu özel promosyondan yararlanabilirsiniz. Daha yüksek kredi limitine ulaşmak isteyen müşteriler, bankanın düşük faize sahip ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 100.000 TL'ye kadar finansman fırsatlarından kolaylıkla yararlanabiliyor.