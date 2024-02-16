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10.000 TL maaş alan emekliye tek seferlik ikramiye! 1.5 maaş ödemesi yapılacak

En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkması akabinde akıllarda oluşan bir sorun da emekli promosyonları oldu. Maaş aralığına göre tüm emeklilerin promosyon aralığı da eşitlenmişti.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 20:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 20:19
10.000 TL maaş alan emekliye tek seferlik ikramiye! 1.5 maaş ödemesi yapılacak

Ocak ayında, emekli maaşlarına yapılacak olan zam tam bir muammaya dönüşmüştü. Asgari ücretli ve memur yüzde 50'ye dayanan oranda zam alırken, hal bu iken emekli zammı 42,6'da kalmıştı. Tepkilere neden olan bu oran sonrasında hükümetin bütçe çalışmaları neticesinde zam memur zammı ile eşitlendi. Ancak 17 Ocak tarihine yetiştirilemeyen 2. zam farkları Şubat ayında emeklinin hesabına yansıdı. En düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkması akabinde akıllarda oluşan bir sorun da emekli promosyonları oldu. Maaş aralığına göre tüm emeklilerin promosyon aralığı da eşitlenmişti.

Emekli promosyonu emeklinin hakkı olarak 2017 senesinden beri bankalar tarafından ödeniyor. Banka tercih edilmesine ödül olarak SGK ile yaptığı anlaşma kadar emekli promosyonu ödemesi sağlıyor. Emekli promosyonlarındaki bu tutar zaman bankalar tarafından sunulan ek kampanyalar ile artabiliyor. Bankalar müşteri portföyünü arttırmak adına emekliye özel olarak bir çok avantajlı kampanyalar sunuyor. İNG Bank'ta emekli promosyonu konusunda cömert kampanyalarını açıklamaya devam ediyor.Banka tarafından yapılan açıklama kapsamında emekli maaşını taşıyan emekliye 1,5 maaş ikramiye ödemesi yapacağını belirtti.

TL

Belirtilen kampanya da 10.000 TL ve üzerine emekli maaşı alan ve maaşını taşıyan emekli, 10,000 TL'ye varan promosyon ödemesine ek olarak 5 bin lira da kampanya ödemesi alabilecek. Banka tarafından yapılan açıklama da tek seferlik sağlanacak bu destek emekliye ek ikramiye olarak belirtildi .

İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

İNG Bank tarafından yapılan açıklamada emekli promosyonu tutarları şu şekilde belirtildi.

TL

• 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

• 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

• 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

• 10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL

Banka tarafından yapılan kampanya açıklamasında ise 13 gün içinde 5 otomatik fatura talimatına da 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Kampanya koşulu ile alakalı olarak banka tarafından yapılan açıklama da ''Kampanyaya katılmak için 29 Şubat 2024 tarihine kadar vadesiz hesaptan tanımlı Otomatik Fatura Talimatlarının verilmiş olması ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olunması gerekir. '' denildi

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