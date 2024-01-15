100.000 TL bana yetmez diyorsanız kampanyayı kaçırmayın! O Banka düşük faizle katbekat fazla veriyor

Nakit sorununa karşılık bankalar tarafından sunulan kampanyalar dikkat çekici olabiliyor. Ülkemizde son zamanlarda enflasyonun artması vatandaşı bankalara yönlendirirken, bankalar da hizmet satmak ve müşteri kazanmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyor. Düzenlenen kredi kampanyaları vatandaşın cebinden daha tutarda ödeme çıkmasını sağlıyor. Kimi bankalar düşük tutarda kredi faizi imkanı sağlarken, kimi bankalar da ödeme tutarını arttırıyor. Özellikle de bu iki fırsatı bir arada sunan bankalar tercih ediliyor.

İNG BANK YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ KAMPANYASI

İNG Bank tarafından başlatılan kredi kampanyasında 250.000 TL'ye varan kredi kullanım imkanı sağlanıyor. Sağlanan bu kredi desteğinde faizlerinde düşük seyrettiği açıklanmış bulunuyor.





Yüksek meblağda ödemesi olan, borçlarını bir araya toplamak isteyen vatandaş özellikle de yüksek limitli kredileri tercih ederken bu limitler özellikle de tercih edilebilirliği arttırıyor. Müşterisinin her ihtiyacına anında çözüm üreten İNG Bank, yüksek limitli kredi kampanyasında sunduğu faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bankacılık mevzuatları gereği 100.000 TL üzerine kullanılan kredilerin geri ödemesi 12 ayda tamamlanabilirken, 250.000 TL kredi kullanan bir vatandaş, İNG Bank'ı tercih etmesi durumunda yüzde 3.49 faiz oranından faydalanabiliyor.





İNG Bank tarafından başlatılan kredi kampanyası, diğer bankaların sunduğu kredilerden herhangi bir fark barındırmıyor. İhtiyaç kredisi olarak ödenen bu kredi kampanyasında sadece limit yüksek ve faiz düşük olarak uygulanıyor.

YENİ TURUNCU EKSTRALIYA YÜZDE 2,49 FAİZ

Banka tarafından açıklanan bir başka kampanya da Turuncu ekstra kullanıcıların aduyurulmuş bulunuyor. İlk defa turuncu ekstra hesabı açan müşteri 50,000 TLye kadar kredi kullanımlarında yüzde 2,89 faiz oranından faydalanabiliyor.