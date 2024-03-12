11.500 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 ev! 1.5 milyon TL geri ödemesi şok edecek

Son zamanlarda konut fiyatlarının yükselmesi, kredi faiz oranlarının TCMB para politikaları kararınca arttırılması, gerek kirada oturan gerekse de herhangi bir sebeple ev sahibi olmak isteyen bireyin hayallerine engel oluyor. Vatandaş konut alabilmek adına bankalara yönelim göstermeye başlıyor. Bankaların zaman zaman sundukları yenilikçi fırsatlar ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebiliyor. Özellikle kamu bankaları bu konuda bir adım önde seyrederken, Ziraat Bankası tarafından başlatılan konut kredisi kampanyası dikkatleri üzerine toplmaya devam ediyor.

Türkiye'de bir ilki sunan Ziraat Bankası; ortak konut kredisi kampanyası ile vatandaşı hayallerine bir adım daha yanaşmasını sağlıyor. Banka tarafından düzenlenen kampanyada en fazla 5 kişiye kadar bir araya gelerek ev sahibi olabiliyor. Konut kredisi yükünü tek başına taşımak istemeyen birey için çözüm yolu olan ortak konut kredisi kampanyası ile müşteri hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Bütçeyi zorlamadan ev sahibi olunmasını sağlayan bu Kredi birden fazla kişinin gelirini birleştirerek ev sahibi olması sana sağlarken, yüksek konut fiyatlarına çözüm olarak sunuluyor.





ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Kredinin avantajlı olarak tercih edilmesinin bir sebebi ne kadar yüksek tutar da olursa olsun krediyi birden fazla kişiye bölüştürülmesi imkanı olarak bilinirken, kampanyada taksit tutarının azaltılması ve dolayısıyla da bütçenin rahatlanması hedefleniyor. Ziraat Bankası şubelerine başvurarak onay verilecek olan kredi kampanyasında bireylere ihtiyaçlarına uygun farklı vade seçenekleri de dikkat çekiyor. Tek başına yeterli geliri olmayan ya da birlikte yatırım yapmak isteyen gruplar için avantajlı olan ortak konut kredisi kampanyasında en az iki kişi en fazla 5 kişinin bir araya gelmesi ile kredi işlemleri tamamlanabiliyor.

Bahsi geçen krediye dahil olan her bireyin Düzenli bir gelirinin olması şartının bulunduğu kampanyada, gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilme gerekliliği mevcut. Öte yandan ekspertiz raporu alınması şartı da bulunuyor.





Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı

Ziraat Bankası tarafından başlatılan ortaklaşa konut kredisi faiz oranı %3,79 olarak açıklanmış bulunuyor. Müşteri ne kadar krediye ne kadar aylık geri ödeme yapacağı konusunda hesaplama araçlarını kullanıyor. 1.5 milyon TL tutarında bir konut kredisi kullanın birey için aylık taksit tutarı 3,79 faiz oranından 57.512 TL'ye tekabül ederken 5 kişinin ortaklaşa kullandığı bu Kredide aylık taksit tutarı 11.500 TL'ye kadar düşebiliyor.