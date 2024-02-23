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11 Mart'ta emekliye ödenecek! Emekli promosyonu müjdesi verildi

Bir hafta içerisinde başvuran emekliye 12 bin liraya varan ek ödeme sağlanacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 08:56
11 Mart'ta emekliye ödenecek! Emekli promosyonu müjdesi verildi

Emeklileri yakından ilgilendiren sevindirici gelişmeler açıklanmaya devam ediyor. 2024 yılı emekli yılı olacak açıklamaları doğrulanırcasına, emekliye yönelik ek ödemelerde artış sergileniyor. Özellikle de emekliye sunulan emekli promosyon ödemeleri, ceplere geri ödemesiz girerken, Şubat ayında başvuranlara 11 Mart'ta ek ödemeler ile birlikte hesaplara giriyor. Şubat ayı emekli promosyonu kampanyaları açıklanırken, kimi bankalar da Şubat ayı ödemeleri için tutar artışına geçmiş gibi duruyor. 

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EMEKLİ PROMOSYONLARINDA MAAŞ ARALIĞI EŞİTLİĞİ

2017 senesinden beri gerek emekli gerekse de kimi çalışan promosyon ödemesi alıyor. Alınan bu promosyonlara hak sahibi olabilmek için emeklinin maaşını karar verdiği bankaya taşıyor, 3 yılı maaş alma taahhüdü yeterli olurken çalışanlarda ise yetkili mercilerin karar vermesi yeterli oluyor. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında maaş aralığı değişen emekli soluğu bankalarda alıyor. Emekli promosyonlarında maaş aralığı değişen her emekli, 10 bin lira ve  üzeri maaş aldığı için tek tip promosyon ödemesine geçilmiş gibi duruyor. Her emekli 10.000 TL ve üzeri maaş alanların hak ettiği promosyon ödemelerinden faydalanaıyor. Bu kapsamda emekliye sağlanan promosyonlara yapılan yeni yıl zamlarında 12.500 TL'ye  kadar ek olrak nakit girebiliyor. 

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EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI

Emekli promosyonları ile alakalı bankalar da eni müşter kazanmak adına çeşitli kampanyaşar düzenleyebiliyor. EN yüksek tutarda ödeme yapan banka, müşteri kapma yarışında üst sıralarda seyredebiliyor. Yapı Kredi Bankası da emekl promosyonu tutarını 1 Şubat itibari ile güncellerken, ay sonuna kadar başvuru yapan emekliye 11 Mart'ta 12 bin liraya varılan ek ödeme yapılması planlanıyor. 

YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3 Şubat 2024'te banka tarafından başlatılan kampanya 29 Şubat 2024 tarihinde son bulacak. emekli maaş tutarlarına göre emekliye 7500 TL ödeme yapılacak iken ilk defa maaşını bankaya taşıyan emekli, artı 2500 TL nakit ödül ie birlikte 10 bni lira ek ödeme alabilecek. Öte yandan banka tarafından duyurulan Şubat kampanyasında faturabtalimatı başına 500 TL toplamda 1000 TL'ye ek olarak kredi kartı başvuru yapıp 500 TL harcayan emekliye de bin lira artı ödeme sağlanacak. Bu kapsamda banka tarafından sağlanan kampanyalara dahil olan emekli 12.000 TL'ye kadar varan ödülü 11 Mart'a kadar hesaplarında görecek. 

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11 Mart'ta emekliye ödenecek! Emekli promosyonu müjdesi verildi

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