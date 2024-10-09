SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Emekli maaşları son zamanlarda ceplerde durmuyor. Maaşlar enflasyon karşısında erimeye devam ederken, emekli kendisine sunulan ek ödeme fırsatlarını yakından takip ediyor. En çok dikkat çeken ödemeler emekli promosyonları olurken, buna ek olarak düzenlenen kampanyalar oldukça dikkat çekerek tercih edilebilirliği arttırıyor. Bankalar ay ay güncelledikleri emekli promosyonu kampanyalarının yanı sıra müşteriye özel olarak düzenlenen kampanyalar ile de dikkat çekiyor. İNGBank emekli bankası olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, Ekim ayı kampanyasında 5.000 TL destek sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

İNG BANK’TAN EMEKLİYE DESTEK

ING Bank emekli promosyonuna istinaden 5.000 TL ek ödemesi ile de dikkat çekmeye başladı. Bu kapsamda 3.000 TL otomatik fatura talimatına ek olarak 2.000 TL turuncu ekstralı emekliyi bekliyor.

ING BANK EMEKLİYE EK ÖDEME KAMPANYASI

1 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında emekli maaşına ilk kez ING'den alacak olan müşterilerin, Otomatik Fatura Talimatı vermeleri ve Destek Hesap ürünü sahibi olmaları halinde 3.000 TL ek nakit promosyon kazanma şansı bulunuyor. Ek olarak, 1 Kasım - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında emekli maaşını alanlar, Turuncu Hesap kampanyasından 2.000 TL ek nakit elde etme fırsatını yakalayacaklar.

ING BANK 3.000 TL DESTEK KAMPANYASI

ING Bank otomatik fatura ödeme talimatı başına 600 TL ödeme yapacağını belirtirken, toplamda 5 faturaya 3.000 TL destek sağlayacak. Banka tarafından kampanya açıklaması şu şekilde; ‘’3 adet ve üzerinde verecekleri her Otomatik Fatura Talimatı'na 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL ek nakit promosyon ödenir. 5 adetten fazla Otomatik Fatura Talimatı verilmesi durumunda ek bir tutar ödenmez. ‘’

EMEKLİYE 2.000 TL EK KAZANÇ FIRSATI

Bankadan ilk defa maaşını alacak olan emeklileri yakından ilgilendiren kampanyada gerekli şartları sağlayan emeklilere 2.000 TL ödeme yapılacak.

ING BANKTAN EMEKLİYE EK HAKLAR

INGbANK’In sunduğu birçok ayrıcalık, emekli maaşı alanları bekliyor. Bu kazançlar sırasıyla şu şekilde açıklanmış bulunuyor.

• Ücretsiz Para Transferi: Dijital kanallardan gerçekleştireceğiniz tüm para transferleri için masraf ödemezsiniz.

• Avantajlı İhtiyaç Kredisi: %3,84'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı.

• Kredi Kartı İmkanları: İlk defa kart başvurusu yapanlar için ilk yıl kart ücreti yok ve 2.000 TL Bonus fırsatı.