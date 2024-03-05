Bist 100
8.943,87 0%
DOLAR
31,65 0,25%
EURO
34,36 0,12%
ALTIN
2.150,27 0,56%

14 Mart'a kadar başvuran emekliye 2 bin lira destek: Hiç bir emekli bankadan boş dönmesin diye ödenecek

Emekli maaşları almaya devam meden vatandaş, artan enflasyon rakamları karşısında maaşlarının yetersizliği karşısında alım gücü düşerken, gerek devlet gerekse de belediyeler tarafından ek destekler sağlanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:43
14 Mart'a kadar başvuran emekliye 2 bin lira destek: Hiç bir emekli bankadan boş dönmesin diye ödenecek

Emekli maaşları almaya devam meden vatandaş, artan enflasyon rakamları karşısında maaşlarının yetersizliği karşısında alım gücü düşerken, gerek devlet gerekse de belediyeler tarafından ek destekler sağlanmaya devam ediyor. Seçim senesi sebebiyle en kalabalık kitle olan emekli oyları büyük önem arz ediyor. Belediye başkanları seçimde koltuklarını kaybetmemek adına desteklerini var gücüyle arttırırken, yeni bir destek de İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından duyurulmuş bulunuyor.

Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde yalayan emekli, belli şartları taşıması durumunda 2 bin lira ek ödeme maaşlara artı olarak sağlanacağı açıklandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişgin tarafından verilen müjde de “Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye çalışıyoruz” denildi. 

tl

EMEKLİYE DESTEK ÖDEMESİ

Başvuran emeklinin herhangi bir evi ya da arabası olmaması durumunda ya da hanede ikinci bir gelir olmaması durumunda 2 bin lira ek ödeme yapılacağı açıklanırken, Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi’ne başvuruların alınmaya başladığı açıklanmış bulunuyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ EMEKLİ DESTEĞİ

 Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan emekliye 2 bin TL lira destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Yukarıdaki başvuru şartlarını sağlayan emeklinin hemen sosyal birimlere gidip başvuru yapması durumunda sosyal ödemeden faydalanacakları belirtildi. Belediye başkanı yetişgin tarafından yapılan açıklamada ''Seferihisarlı emeklilerimizi yalnız bırakmayacağımıza söz vermiştik ve şimdi bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan hemşehrilerimize 2 bin TL destek sağlayacağız'' denildi. 

tl

Seferihisar'da ikamet eden, Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan ve Herhangi bir sosyal yardım almayan emekli, destek projesinden faydalanacağı belirtilirken, son başvuru tarihinin 14 mart olduğu açıklandı. 

İLGİLİ HABERLER

Telefondan 2205'e SMS gönderen yaşadı! ING Bank 180 TL para iadesi yapacak

Telefondan 2205'e SMS gönderen yaşadı! ING Bank 180 TL para iadesi yapacak

Yaza düğün yapacaklar pür dikkat kesilecek! Altın fiyatlarında beklenmeyen son

Yaza düğün yapacaklar pür dikkat kesilecek! Altın fiyatlarında beklenmeyen son

Fiat'ta patron çıldırtan indirim! O modeli ÖTV'siz 305 bin TL'ye satışa çıktı!

Fiat'ta patron çıldırtan indirim! O modeli ÖTV'siz 305 bin TL'ye satışa çıktı!

Müjde diyerek duyurdular: 15 Mart'ta yüzde 80 zamlı maaş! İmzalar atıldı

Müjde diyerek duyurdular: 15 Mart'ta yüzde 80 zamlı maaş! İmzalar atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ING Bank emekli için çıtayı yükseltti! 16 bin lira anında hesaba geçiyor
2
1-2 çocuğu olana müjde! Mart'ta asgari 3.614 TL maaş gibi ödeme alınacak
3
Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak
4
Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek
5
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
6
Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi
7
Kabine bekleniyordu: Emekliye zamlı ikramiye o tarihte ödenecek

Fiat'ta patron çıldırtan indirim! O modeli ÖTV'siz 305 bin TL'ye satışa çıktı!

Telefondan 2205'e SMS gönderen yaşadı! ING Bank 180 TL para iadesi yapacak

14 Mart'a kadar başvuran emekliye 2 bin lira destek: Hiç bir emekli bankadan boş dönmesin diye ödenecek

Yaza düğün yapacaklar pür dikkat kesilecek! Altın fiyatlarında beklenmeyen son

1-2 çocuğu olana müjde! Mart'ta asgari 3.614 TL maaş gibi ödeme alınacak

ING Bank emekli için çıtayı yükseltti! 16 bin lira anında hesaba geçiyor

Müjde diyerek duyurdular: 15 Mart'ta yüzde 80 zamlı maaş! İmzalar atıldı

Bu detayı gözden kaçıranın emekliliği yanıyor! SGK emekli etmeyecek

Yaşı tutan belediyede işi kapar! Başvuru ekranı az önce açıldı

Aylık 6000 TL ödemeye 700.000 TL verilecek! Ne kredi puanı ne gelir belgesi: Hiç bir şart aranmayacak

Evine doğalgaz faturası gelenler hemen baksın! Eğer adınız yazıyorsa...

Seyyanen ilave olmadan en düşük emekli maaşı şimdiden 11. 154 TL'ye yükseldi