14 Mart'a kadar başvuran emekliye 2 bin lira destek: Hiç bir emekli bankadan boş dönmesin diye ödenecek

Emekli maaşları almaya devam meden vatandaş, artan enflasyon rakamları karşısında maaşlarının yetersizliği karşısında alım gücü düşerken, gerek devlet gerekse de belediyeler tarafından ek destekler sağlanmaya devam ediyor. Seçim senesi sebebiyle en kalabalık kitle olan emekli oyları büyük önem arz ediyor. Belediye başkanları seçimde koltuklarını kaybetmemek adına desteklerini var gücüyle arttırırken, yeni bir destek de İzmir Seferihisar Belediyesi tarafından duyurulmuş bulunuyor.

Seferihisar Belediyesi sınırları içerisinde yalayan emekli, belli şartları taşıması durumunda 2 bin lira ek ödeme maaşlara artı olarak sağlanacağı açıklandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişgin tarafından verilen müjde de “Seferihisar’da kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye çalışıyoruz” denildi.





EMEKLİYE DESTEK ÖDEMESİ

Başvuran emeklinin herhangi bir evi ya da arabası olmaması durumunda ya da hanede ikinci bir gelir olmaması durumunda 2 bin lira ek ödeme yapılacağı açıklanırken, Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi’ne başvuruların alınmaya başladığı açıklanmış bulunuyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ EMEKLİ DESTEĞİ

Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan emekliye 2 bin TL lira destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Yukarıdaki başvuru şartlarını sağlayan emeklinin hemen sosyal birimlere gidip başvuru yapması durumunda sosyal ödemeden faydalanacakları belirtildi. Belediye başkanı yetişgin tarafından yapılan açıklamada ''Seferihisarlı emeklilerimizi yalnız bırakmayacağımıza söz vermiştik ve şimdi bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan hemşehrilerimize 2 bin TL destek sağlayacağız'' denildi.





Seferihisar'da ikamet eden, Emekli maaşı 12 bin TL ve altında olan ve Herhangi bir sosyal yardım almayan emekli, destek projesinden faydalanacağı belirtilirken, son başvuru tarihinin 14 mart olduğu açıklandı.