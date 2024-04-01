14 Nisan'a kadar 1350 TL bedava alışveriş fırsatı! Markete gidecekler hemen baksın

Artan enflasyon rakamları karşısında vatandaşın alım gücü gün gün düşmeye devam ederken, bankalar tarafından; yapılan alışverişlerde sağlanan geri ödeme imkanları ve bedava alışveriş fırsatları yakından takip ediliyor. Her ayın ilk günü bankalar tarafından başlatılan kampanyalar ile alakalı açıklamalar devam ederken, Nisan ayı kampanyaları da resmi internet sitelerinde açıklanmaya başlamış bulunuyor. Son zamanlarda alışverişlere yapılan geri ödemelerin ön planda olduğu banka kampanyaları arasında İş Bankası tarafından sunulan fırsatlar dikkatleri üzerine topluyor.

İş Bankası tarafından Mart ayında başlatılan ve 14 Nisan'a kadar devam eden kampanyalara dahil olarak 1350 TL'ye kadar bedava Maxipuan kazanabilir, istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz. Banka tarafından Nisan ayında da devam eden kampanyadan faydalanmak şartları ile birlikte kimlerin kampanya dahilinde olabileceği konusunda detaylar belli oldu. 2 ayrı kampanyaya dahil olarak kazanabileceğiniz detaylar sizlerle...





İŞ BANKASI 1350 TL MAXİPUAN

İş Bankası tarafından başlatılan Maxipuan kampanyaları meraka takip ediliyor. Özellikle de İş Bankası müşterilerinin yakından ilgilendirdiği kampanyalarda belirli tutarda alışveriş yapan kampanyadan ek kazanç elde edebiliyor. Banka tarafından başlatılan 2 kampanyaya da dahil olarak 1350 TL'ye varan iade fırsatından faydalanabilirsiniz.

Sunulan ilk kampanya da bankanın mobil uygulamasından kampanyaya dahil olan müşteri 14 Nisan'a kadar anlaşmalı marketlerden 3.000 TL ve üzeri alışverişlere ₺200 geri nakit ödemesi kazanacak iken bu nakit para isteyene ₺600 maxi puan olarak ödenebilecek. Mobil uygulama üzerindeki kampanyalar bölümünden katıl butonuna tıklanması durumunda kampanyaya dahil olunma şartı tamamlanacak. Ödül yüklemesi 3000 TL ve üzeri Market alışverişlerinde geçerli olacak. 14 Nisan'a kadar devam edecek olan bu kampanya da kazanılan Maxipuan ya da nakit ödül 19 Nisan 2024 tarihinde hesaplara aktarılacak.





İş Bankası tarafından eş zamanlı olarak başlatılan diğer bir kampanyada 750 TL ve üzeri Market alışverişlerinde 50 TL toplamda 750 TL maxi puan kazanma imkanı sağlanacak. Bu kampanyaya da katılım mobil uygulama üzerinden sağlanabilecek. Kazanılan ödemeler 19 Nisan tarihinde hesaplara aktarılacak.

Yukarıda bahsi geçen 2 kampanya ya da dahil olan müşteri toplamda 1350 TL'ye varan geri iade fırsatından faydalanabilecek