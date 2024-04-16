Bist 100
9.591,06 0%
DOLAR
32,5 0,25%
EURO
34,6 0,27%
ALTIN
2.468,64 -0,09%

TCMB Başkanı Fatih Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve rezerv biriktirmek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadele ve rezerv birikimi stratejilerini vurguladı

Yayın Tarihi: 16.04.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 23:57
TCMB Başkanı Fatih Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve rezerv biriktirmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yapılan açıklamada, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini kullandı.

Karahan'ın vurguladığı bu stratejiler, TCMB'nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ve ekonomik istikrarı sağlama hedefini destekliyor. Enflasyonla mücadele ve rezerv birikimi, TCMB'nin gelecek dönem politika adımlarının merkezinde olacak gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

Altının ateşi yükseldi! O tarihte gram altın 3500 TL'yi tekte geçecek!

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
4
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
5
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
6
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

PTT 50.000 TL kefilsiz kredi başvurularını açtı! Kimliğini alan en yakın PTT'ye koşacak

Altının ateşi yükseldi! O tarihte gram altın 3500 TL'yi tekte geçecek!

Bu kredinin aylık taksidi sadece 1.666 TL! Nakit derdini şıp diye kesen kampanya!

Cebinde 10-20 TL olanlara kara haber! 2 gün sonra şok olacaksınız

IBAN'ıyla para gönderenler eyvah eyvah diyecek! 50 TL bile olsa yandılar

O hastalıkların çözümü evdeki bitkiymiş! Onlarca hastalığı bıçak gibi kesiyor

Akaryakıt zammı mağarasından çıkıyor! O tarihten sonra litre başı 50 TL!

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

En eski elektrik süpürgesini bile canavara çeviriyor! 3 yöntemle süpürgenin gücünü beşe katlayın

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek