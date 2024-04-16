TCMB Başkanı Fatih Karahan: En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve rezerv biriktirmek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yapılan açıklamada, "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini kullandı.



Karahan'ın vurguladığı bu stratejiler, TCMB'nin enflasyonla mücadeledeki kararlılığını ve ekonomik istikrarı sağlama hedefini destekliyor. Enflasyonla mücadele ve rezerv birikimi, TCMB'nin gelecek dönem politika adımlarının merkezinde olacak gibi görünüyor.