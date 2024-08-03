Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Emekliye karşılıksız olarak sunulan emekli promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. En son Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında Mart ayında artış sağlanan emekli promosyon tutarları, Temmuz maaş zammı akabinde tekrardan gündeme çıktı. Ay ay her banka emekli promosyonu tutarlarında güncellemesini sunuyor. Stabil seyreden ya da tutarlarda değişkenlik gösteren sonuçlara ulaşılabiliyor. 2017 senesinden bu yana devam eden kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplayan, tutar ve kampanyalarına bağlı olarak tercih edilen bankalar arasında yer alan Akbank’ta ay ay tutar güncellemesi yapıyor.

Mart ayında başlayan emekli promosyonu kampanyaları 31 Temmuz’da sona ermiş iken bu kapsamda emekli Ağustos ayında açıklanan promosyonları takip ediyor. Özellikle de emekli maaş aralığı değişen emekli, bir üst kademeden emekli promosyonu ödemesi akabilmek adına harekete geçmiş bulunuyor.





Emeklilerin ek gelir kaynakları arasında yer alan promosyon ödemeleri, Temmuz ayında dikkat çekici bir güncelleme ile yeniden gündeme çıktı. Emekli promosyonu konusunda özellikle de artı olarak kampanyaları ile dikkat çeken Akbank Ağustos ayı promosyonunu da açıkladı. Ağustos ayında emekli maaşını taşıyan emekli, aşağıdaki tutarlarda ödeme alacak.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

• 10.000 TL'nin altında maaş alanlar: 6.250 TL promosyon

• 10.000 TL ile 15.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL promosyon

• 15.000 TL ile 20.000 TL arasında maaş alanlar: 12.500 TL promosyon

• 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL promosyon

Emekli yukarıdaki tutarlarda promosyon almaya hak sahibi olacak iken Akbank tarafından başlatılan ya da devam eden bir çok kampanyaya da dahil olma fırsatını yakalayacak.

Ağustos ayında başlayan kampanya kapsamında emekli, 17.500 TL ödeme alabilecek. Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verilecek olan talimat başına 500 TL kazanacak olan emekli, toplamda 15.000 TL’ye ek olarak 2500 TL ödül alacak.