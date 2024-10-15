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15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Aylardır gündemde olan ehliyet yenileme konusunda uzmanlar tarafından uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:11
15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Aylardır gündemde olan ehliyet yenileme konusunda uzmanlar tarafından uyarılar yapılmaya devam ediyor. Ehliyeti yenilemek için son günler olduğunu ifade eden uzmanlar 15 TL’lik bu işlemi yapmayanlara binlerce lira ceza gelebileceği belirtiliyor. Eski tip sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2024’te sona erecek iken bu tarihten önce ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, cezai işlemlere maruz kalacak.  

2016 yılı öncesinde B sınıfı ehliyet almış olanlar için geçerli olan bu düzenleme ile ehliyetini yenilememiş oılanlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren  12 bin TL’ye varan ceza ile karşılaşabilecek. Yapılan uyarılarda 15 TL'lik yenileme ücretini ödemekten kaçınan sürücüler, bu yüksek ceza ile karşı karşıya kalacak.  

31 ARALIK 2024 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH 

Uzmanlar, sürücüleri bu konuda uyararak, 31 Aralık 2024'e kadar mutlaka ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini belirtmeye devam ediyor. Aksi takdirde hem yüksek cezalara maruz kalacak olan sürücü hem de trafikte yakalanması durumunda ciddi sorunlarla karşılaşacak.  

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN NERLER GEREKLİ? 

Ehliyet yenilemek için aşağıda yer alan belgeler ile birlikte bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmak zorunluluğu bulunuyor. İşte ehliyet yenilemek için gerekli evreklar listesi şöyle: Kimlik kartı veya pasaport 

Güncel biyometrik fotoğraf 

Geçerli bir sağlık raporu 

Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil) 

Mevcut ehliyet 

Adli sicil kaydı 

Yenileme ücreti (15 TL) 

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR 

Sürücü belgesi yenileme ücreti, 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir. Öte yandan, sanal olarak ödeme yapmak için ilgili bankaların web sitelerini veya uygulamaları kullanılabilmektedir.  Yenileme ücreti, ayrıca PTT aracılığıyla da ödenebilir 

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR? 

Ehliyet yenilemek için gerekli olan evrakların hazırlanması akabinde yenileme işlemi için en yakın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’nden veya e-Devlet üzerinden randevu alınabilmektedir.  

BAŞVURU SONRASI YENİ EHLİYET NE ZAMAN GELİR 

Başvuruların tamamlanması akabinde sürüce belgesi belli bir süre sonra teslim edilmektedir. Bu süreç genel olarak 7-10 iş gününü kapsamaktadır.   

  


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