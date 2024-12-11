Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Emeklilere Nakit Destek Başlıyor

Emekli maaşlarının artırılması ve refah payı uygulamaları gündemdeyken, Sivas Belediyesi, emekli vatandaşlar için önemli bir sosyal yardım programı başlattı. Belediye, 12.500 TL ve altında maaş alan ihtiyaç sahibi emeklilere aylık 2.000 TL nakit destek vereceğini duyurdu.

Destek Ödemeleri 20 Ocak 2025’te Başlayacak

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından seçim manifestosunda yer alan bu yardım, 11 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvuru süreci ile yürürlüğe girecek. Başvurular, 16 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru süreci, Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

Kimler Yararlanabilir?

Programdan sadece Sivas’ta ikamet eden emekliler yararlanabilecek. Özellikle, emekli maaşı 12.500 TL ve altında olanlar bu yardım için başvuruda bulunabilecek. Yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından, 20 Ocak 2025 tarihinde Gülkart'lara destek ödemelerinin zeytine geçeceği bildirildi.

Emeklilere yönelik bu destek, sosyal yardımların artırılmasına yönelik atılan önemli bir adım olarak dikkat çekerken, diğer belediyelerin de benzer uygulamalara yönelmesi bekleniyor.