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ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası ING Bank, 20.000 TL'ye ek 25.000 TL promosyon ödemesi müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:37
ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Emekli Promosyonlarındaki Yeni Artış ve Detaylar

Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında emekli promosyonlarının da nasıl bir değişim göstereceği merakla bekleniyor. Milyonlarca emekli, Ocak ayını sabırsızlıkla beklerken, 2025 yılında promosyon artışlarının olup olmayacağı da gündemdeki sıcak konular arasında.

SGK, SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabileceğinizi ve bu başlangıç rakamının üzerine ek kazançlar elde edebileceğinizi belirtelim.

ING Bank Emekli Promosyonuna Dair Yenilikler

ING Bank, Aralık ayında emekli promosyonunu güncelleyerek, 20.000 TL’ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Otomatik fatura talimatı veren müşterilere 3.000 TL, Turuncu Hesap Kampanyası’na katılanlara ise 2.000 TL ek kazanç fırsatı sağlanıyor. Ayrıca, yeni emekli müşterilerine kredi kartı çıkartıldığında 25.000 TL’ye varan faizsiz nakit avans desteği sunulacak.

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Yeni emekli olanlar ve EYT ile emekli olanlar da bu avantajlardan yararlanabilecek. Sunulan 15.000 TL’ye kadar promosyonlar, ek desteklerle beraber geniş bir yelpazede hizmet sunuyor.

Maaş Taşıma İşlemleri ve Diğer Fırsatlar

e-Devlet Kapısı üzerinden hızlıca maaş taşıma işlemlerinin tamamlanabileceği gibi, banka şubeleri aracılığıyla da işlemler gerçekleştirilecektir. %3,64'ten başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sunan banka, 3 ay boyunca puan toplama koşulu olmadan Turuncu Ekstra Plus avantajlarından faydalanma imkanını da duyurdu.

Özel Paketle Emeklilere Faizsiz Nakit Avans

Emekli maaşını taşıyan ve kredi kartı başvurusu yapan emekliye özel hazırlanan paket ile birlikte 25.000 TL faizsiz nakit avans desteği sağlanıyor. İlk yıl kart ücreti ödemeden kredi kartı sahibi olmanın yanı sıra, 25.000 TL’ye varan faizsiz nakit avans veya 2.000 TL bonus fırsatlarından faydalanmak mümkün.

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ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

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