Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan Aralık Ayı Kampanyası

Mercedes-Benz, C-Serisi Sedan için Aralık ayında %3,69'dan başlayan faiz oranları ile kredi fırsatları sunuyor. Bu özel kampanya, 3.000.000 TL kredi kullanımında geçerli olup, 6 aydan 36 aya kadar vade imkanı sağlanmaktadır.

Avantajlı Kredi Seçenekleri

C-Serisi'nin bu muhteşem kampanyası, Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde C 200 4MATIC Sedan modelinde uygulanmaktadır. Kampanya süresi, 31.12.2024 tarihine kadar devam edecek olup, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Kredi, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. tarafından sağlanmakta, ancak önemli bir not olarak Mercedes-Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş., kredi başvuru ve değerlendirme sürecinde herhangi bir söz ve sorumluluk taşımamaktadır.

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Mercedes-Benz C-Serisi Özellikleri

C-Serisi Sedan, modern lüks anlayışının evrimini temsil eden bir tasarım harikasıdır. Her ayrıntısı özenle düşünülmüş bir tasarım diliyle donatılan bu araç, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Öne Çıkan Tasarım Unsurları

Mercedes-Benz C-Serisi'nin ambiyans aydınlatması, 64 renkli aktif ambiyans aydınlatması sayesinde aracın iç mekanına dinamik bir hava katmaktadır. Bu özellik, sürücü ve yolculara özel bir yaşam alanı sunarak C-Serisi'ni hem şık hem de kullanışlı hale getirmektedir.