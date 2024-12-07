Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Migros'tan Yıl Sonu Kampanyası

Aralık ayının gelişiyle birlikte, yılın son kampanyaları indirimli fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Özellikle yılbaşı dönemine özel hazırlanan indirimler dikkat çekiyor.

Zeytinyağı Fırsatı

Migros, 4 Aralık tarihinde başlayan ve 15 Aralık tarihine kadar sürecek olan dev indirim kampanyasında zeytinyağının kilosunu 225 TL'ye düşürdü. Komili Naturel Sızma Zeytinyağı, bu özel kampanya kapsamında sunuluyor. Zeytinyağında gerçekleştirilen bu indirim fırsatını kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

Diğer İndirimli Ürünler

Migros’un Aralık ayı kampanyasında sadece zeytinyağı değil, aynı zamanda Yörsan Tam Yağlı Kaşar Peyniri de 99,9 TL'ye düşmüştür. Bu ürün, yılın son kampanyasında yer alan diğer önemli bir indirimli seçenek olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan Finish Quantum Özel Seri 36 Tablet ise yalnızca 154,95 TL'ye satışa sunulmaktadır. Stoklar sınırlı olup, bu fırsatları da değerlendirmek için hızlı davranmak gerekiyor.

Bu kampanya, sucuk, çikolata, peynir gibi pek çok gıda ürününü kapsamakta olup, indirimli fiyatlarla Migros’un sunduğu bu fırsatları değerlendirmek için en yakın mağazaya uğrayabilir veya Migros Sanal Market’ten sipariş verebilirsiniz.