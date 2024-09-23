150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Gerek sıfır gerekse de ikinci el fiyatları cepleri yakmaya ve araç almayı hayal haline getirmeye devam ediyor. Kıyıda köşede birikimi olan vatandaş, kredi faizlerinin de artması ile araç alacak parasını tamamlayamayabiliyor. Bu kapsamda araç alacak vatandaş, kendisine alternatif seçeneklere yönelebiliyor. Artık hayallerindeki araca sahip olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobil pazarına büyük bir ilgi göstermeye başlarken, devlet garantili, ihaleli araç satışları dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Özellikle icra müdürlükleri aracılığıyla yapılan uygun fiyatlı araç satışları, alıcıların tercihi haline gelebiliyor. İcra müzayedelerinde sadece özel araçlar değil, aynı zamanda ticari araçlar, motosikletler ve hatta iş makineleri de ihale kapsamına dahil oluyor. Detaylar Uyapgovtr’de yer alıyor.

150 Bin TL’den Başlayan İkinci El Araçlar

İcra müdürlüklerinin düzenlediği açık artırmalar, potansiyel alıcılar için eşsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. İkinci el otomobiller, açık artırma sistemi ile satılırken, Taşıt kategorisine ait, ihale bitimine 30 gün kalan ihaleler UYAP resmi web adresinde satışı için başvuruları kabul ediyor.

Az hasarlı ve hasarsız birçok model, büyük bir rağbet görürken, araç alımı ile alakalı olarak bir çok uyarı da beraberinde geliyor. Uzmanlar icradan alacaklar için ekspertiz raporunun önemine değiniyor. Mümkünse aracı görerek ve test sürüşü yaparak satın alınması konusunda da uyarılar sunuluyor.

SON 1 GÜN KALAN ARAÇ İHALESİ

2008 Model , BMC Marka , MEGASTAR 360 Tipli , VM34C51330 Motor No'lu , NMC360PDTSH102308 Şasi No'lu TAŞIT, UYAP’ta ihaleye girdi. İhalenin bitimine 1 gün kaldığı belirtilirken, Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılmakta olduğu uyarısında bulunuldu. Muhammen Bedel 150.000,00 TL olan bu araç ile alakalı detaylar, UYAP, ESATİS sayfasında yer alıyor.