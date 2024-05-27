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16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Mayıs ayının ikinci yarısı başlayan kampanya ile alakalı olarak yapılan açıklamada Haziran ayında da yakıt alacak sürücülere, belirli tutarda harcama yapması durumunda geri iade yapılacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:35
16 Mayıs’ta açıklandı! Aracınıza yakıt almadan önce hemen bunu yapın

Akaryakıt fiyatları başını almış gidiyor. Hal bu iken yola çıkacak vatandaş, ek imkanları değerlendirme yoluna giderken özellikle de bankaların akaryakıt şirketleri ile yaptıkları anlaşmalar, geri ödeme imkanı sunması sebebiyle oldukça tercih ediliyor. Vatandaş hal bu iken banka banka kampanya araştırmasına koyulmuşken, son kampanya da TEB tarafından duyurulmuş bulunuyor. Mayıs ayının ikinci yarısı başlayan kampanya ile alakalı olarak yapılan açıklamada Haziran ayında da yakıt alacak sürücülere, belirli tutarda harcama yapması durumunda geri iade yapılacağı belirtildi.

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TEB AKARYAKIT KAMPANYASI

TEB Ticari Kart sahiplerini yakından ilgilendiren kampanyada belirlenen tarih aralıklarında tek seferde 4 defa 800 TL ve üzeri Otogaz ya da akaryakıt harcaması yapan sürücüye indirim kazanma imkanı sağlanacak. Bu kapsamda yapılan akaryakıt alışverişine göre 240 TL'ye Varan iade fırsatı sunulacak. Kampanya dahil olmadan önce TEB mobil uygulaması üzerinden, kayıt zorunluluğu bulunurken Shell istasyonlarında yapılacak olan alışverişlerde 4. alışveriş akabinde 5. harcamaya indirim Hakkı sağlanacak. Bu indirim birey adına 14 Ağustos tarihinde hesaplara aktarılacak.

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Ayrı günlerde ve tek seferde yapılacak olan 800 TL ve üzeri akaryakıt alımlarında geçerli olan kampanyanın müşteri bazında düzenlendiği açıklanırken, bir müşterinin en fazla 240 TL indirim kazanabileceği de belirtilmiş bulunuyor. Yalnızca Shell istasyonlarında geçerli olacak olan kampanyada 4. harcama sonrasında alt limit bulunmadığı da kampanya detaylarında yer alıyor. Kampanya katılım sağlanması akabinde kayıtlı cep telefonuna gelecek olan SMS sonrasında kampanya kaydı sağlanırken kısa mesaj ulaşması akabindeki işlemlerin dikkate alınacağı konusunda da dikkatli olunması gerekliliği bildiriliyor.

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