17.002 TL olarak açıklanmıştı! Sendikalar ayaklandı: Maaşlar 24 bin 823 TL'ye yükseltildi

Şu sıralar gündem zam açıklamaları ile süre geliyor. Asgari ücret zammı, memur zammı, emekli zammı derken çalışan zamları da gün gün merakla araştırılıyor. Özel sektörlerde yapılması planlanan zamlar ile alakalı henüz bir açıklama yapılmazken, belediye zamları da itinalı çalışmalar sonrasında belediye başkanlarının öz verileri ile şekilleniyor. Belediye maaş zamlarının, belediyenin bağlı olduğu sendika ile görüşme sağlanıyor. Yapılan toplantı neticesinde belediye çalışanının cebini dolduracak zam oranları açıklanırken, özellikle de Ocak ayına girilmesi ile birlikte bu zamlar merakla takip ediliyor.

Belediye zamları gün gün düzenlenen toplantılar sonrasında şekilleniyor. Bu kararlar belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile belirtilirken, geçtiğimiz gün varılan bir mutabakatta, zam oranı dikkat çekiyor. Diğer zam çalışmasını sürdüren belediyelere öncülük edeceğe benzeyen zam açıklaması Manisa Turgutlu belediyesi tarafından açıklanmış bulunuyor





TURGUTLU BELEDİYESİ REKOR ZAM VERDİ

Turgutlu Belediyesi ile bağlı bulunulan sendika arasında yapılan görüşme neticesinde zam oranı netlik kazandı. Belediye personeline yapılan zam oranının 1 Ocak itibari ile geçerli olacağı belirtilirken, yapılan anlaşma kapsamında çalışana yılın ikinci yarısında da ek bir zam yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında belirlenen anlaşma şartları kapsamında her iki tarafı dahil çalışanı da mutlu edecek rakama imza atıldı. Bu kapsamda Turgutlu Belediyesi çalışanları için asgari ücret 24 bin 823 TL olarak belirlendi. Yani belediyede çalışan en düşük maaşlı işçinin maaşı bu kapsamda 24 bin 823 TL'ye yükseltilmiş oldu.





YÜZDE 71 ZAM

Manisa Belediyesi personelini yakından ilgilendiren zamlarla alakalı olarak varılan mutabakatta yapılan zam oranının yüzde 71 olduğu açıklaması Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından açıklandı. Temmuz ayında da ek zam yapılmasına karar verilirken bu zammın da memur enflasyon zammına göre şekilleneceğinin altı çizildi.