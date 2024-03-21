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17- 18 Nisan'da emeklinin cebine toplam 28.000 TL girecek! 4A 4B 4C'li çifte bayram edecek

Emekliler için Nisan ve Haziran ayları bir başka geçecek. Emekliye 3'ü bir arada ödemeler yapılacak

Yayın Tarihi: 21.03.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 11:54
17- 18 Nisan'da emeklinin cebine toplam 28.000 TL girecek! 4A 4B 4C'li çifte bayram edecek

Emekliler için Nisan ve Haziran ayları bir başka geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekliye yeni müjdeler verilmeye devam ediyor. En son geçtiğimiz haftalarda emekli ikramiyesine yüzde 50 zam yapıldığı açıklanırken, 3 bin liraya yükseltilen ikramiye ödemeleri 2 - 5 Nisan tarihlerinde hesaplara aktarılacağı da belirtilmiş bulunuyor. AK Parti yetkililerinden gelen son dakika açıklama da emeklinin merakla beklediği zam konusu şaibesi de yavaş yavaş Nisan ayında ortadan kalkacağa benziyor. Emekliye ikramiye zammı ile birlikte Temmuz ayı öncesinde yeni bir zam detayının oluşturulacağı açıklanmış bulunuyor. Emekliye sadece sabırlı olmaları konusunda açıklamada bulunan AK Parti Başkan Yardımcısı Şen'in açıklamaları sonrasında Nisan ayında emekliye yapılacak olan ödemeler dikkatlice araştırılmaya devam ediyor.

İLK ÖDEME BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliye Ramazan Bayramı arifesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu sayede 10 bin lira emekli maaşı alan emeklinin Nisan maaşı otomatik olarak 13 bin liraya yükselecek. Hal bu iken emekli ikramiye zammı müjdesinin seçimlerden önce verilebileceği tahmin ediliyor. 

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İKİNCİ ÖDEME EMEKLİ MAAŞLARI

Emekli Nisan ayında da maaşlarını 17- 28 Nisan tarihleri arasında alacak. Her ay emekli maaşı ödeme tarihleri ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddialarda tarih değişikliği yapılacağı söz konusu olurken, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre tarihler Nisan ayında da aynı zamanlara tekabül edecek.

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ÜÇÜNCÜ ÖDEME EMEKLİ PROMOSYONLARI

En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükselmesi akabinde tüm promosyon maaş aralıkları eşitlenirken, her emekli en yüksek tutarda emekli promosyonu ödemesi almaya hak kazanmıştı. SGK ile bankalar arasında sözleşme vakitlerinin dolmadığı bilinirken, bankalar 31 Mart'ta bitecek olan yüksek tutarlı emekli promosyon kampanyalarını Nisan ayına uzatmaya karar verdiklerini açıkladı. Bu kapsamda emekli 15 bin liraya varan emekli promosyonu ödemesi alabilecek. Bankalar tarafından sunulan emekli promosyonlarının arttırılabileceği konusu da gündemde iken, SGK ile görüşmelerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Nisan ayı emekli ayı olacak dedirten bu gelişmeler akabinde emekliye bu üç ödeme dahilinde toplamda 28 bin lira Nisan ayı ödemesi yapılacak.

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