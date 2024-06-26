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17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

3 Temmuz'da açıklanacak olan veriler kapsamında emekiye refah payı görüşmeleri ile seyyanen zam beklentileri ile alakalı görüşmeler başlayacak. Ancak öncesinde uzmanlar tarafından bir çok zam hesaplaması da yapılıyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:39
17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Emekli maaşı zam oranının açıklanması için gözler hükümet tarafından yapılacak açıklamaya çevrili bekliyor. Hükümet ise zam oranı hesaplamalarını netleştirmek adına 3 Temmuz'u bekliyor. 3 Temmuz'da açıklanacak olan veriler kapsamında emekiye refah payı görüşmeleri ile seyyanen zam beklentileri ile alakalı görüşmeler başlayacak. Ancak öncesinde uzmanlar tarafından bir çok zam hesaplaması da yapılıyor. Emeklinin yaşam standartının açıklanması adına yapılacak olan zam da en etkili faktörün refah payı eklentisi olacağı tahmin ediliyor. Refah payının artması özellikle de alım gücünü arttıracağı için, enflasyon karşısında bu oran ne kadar artarsa emekli için o kadar zam anlamına geliyor. 

Uzman Ekonomist Muhammet Bayram'da emekli zammı ile alakalı olarak zam oranını açıkladı. Bu kapsamda açıklaması yapılacak olan zam oranı hakkında emekliyi mutlu edecek oranı sunmuş bulunuyor. Bayram tarafından yapılan hesaplamada maaşlara en az yüzde 30 35 civarında zam yağılacağı tahminini sunuyor. 

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Son 5 aylık enflasyonda emekli en az yüzde 22.72 oranında zammı şimdiden hak etmiş iken, Haziran ayı beklentisi ile birlikte yüzde 25 zam yapılacağı ve bu kapsamda da zamma ek olarak refah payının ekleneceği belirtilmiş bulunuyor. Refah payının ise emekli maaşına yüzde 10 -14 arası ekleneceğini belirten isim, en düşük emekli maaşı düzenlemesinde 15.000 TL rakamını telaffuz ediyor. Emekliyi heyecanlandıran bu gelişme de en düşük emekli maaşına kök maaş hesabı yapılabileceğini ve zam alabilmesi adına da oranın yükseltilebileceği hesaplaması sunuluyor. 

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15.000 TL

Kök maaşa göre şekillenen zamlar, maaşı 10 bin liranın altında olan emekliyi tedirgin ediyor. 8 bin lira maaş alan emeklinin maaşı hazinew desteği ile 10.000 TL'ye yükseltilecek iken bu kapsamda 10.000 TL'ye artması sonrasında devlet desteğinin gündemden kalkacağı ve maaşların 10.000 TL alınacağı hesaplanıyor. Hal bu iken en düşük emekli maaşının en az 15.000 TL'ye yükseltilmesi gerekliliği de açıklanmış bulunuyor. 

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EMEKLİYE REFAH ZAMMI

Emekliye yapılacak olan minimum zam 6 aylık enflasyon zammı olarak biliniyor. Bu zam ile maaşlar enflasyondan korunacak iken maaşa eklenecek olan refah oranının alım gücüne etkisi olacağı tahmin ediliyor. Alım gücü özellkle de refah payı uygulaması ile sağlanırken, ne kadar yüksek olursa maaş zammı ile alım gücünün o kadar artacağı da biliniyor. 

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