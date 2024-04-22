Bist 100
9.730,1 0%
DOLAR
32,52 0,04%
EURO
34,6 -0,3%
ALTIN
2.429,1 -2,33%

18 35 yaş- lise mezunu bireye müjde Resmi Gazete de verildi! Koşulsuz kamu personeli olacaksınız

Resmi Gazete 22 Nisan mükerrer sayısında yer alan kararda kamuj görevlisi olarak yüzlerce kişinin işe alınacağı belirtldi.

Yayın Tarihi: 22.04.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:44
18 35 yaş- lise mezunu bireye müjde Resmi Gazete de verildi! Koşulsuz kamu personeli olacaksınız

Resmi Gazete 22 Nisan mükerrer sayısında yer alan kararda kamu görevlisi olarak yüzlerce kişinin işe alınacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamaya göre İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 382 personel alımı yapılacağı belirtildi. 

Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 382 sürekli işçi alımı yapılacağını belirtti. Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak pozisyonlar ve kontenjan sayıları ise şu şekilde açıklandı;

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

150 erkek güvenlik görevlisi alımı, 50 kadın güvenlik görevlisi alımı, 120 erkek temizlik görevlisi, 20 kadın temizlik görevlisi ve 42 erkek şoför alımı yapılacağı belirtilirken, başvuruların 22 Nisan'da başladığı ve 26 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi

jt

Başvurular belirtilen tarihler aralığında Türkiye İş Kurumu üzerinden çevrimiçi olarak yapılabileceği açıklandı. Yapılan başvuruların sadece e esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılacağı belirtilirken, şahsen posta ya da e-posta yoluyla sağlanan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklaması başvuru şartlarında yer aldı 

En az lise mezunu olan 18 yaşını tamamlayan ve 35 yaşından gün almayan bireyin başvurabileceği pozisyonlarda görev alabilmek için erkek adayların askerlikten muaf ya da görevini bitirmiş olması gerekliliği mevcut. Güvenlik görevlisi pozisyonuna yerleştirilmek için ise kadın adayların en az 1.60, erkek adayların ise 1.70 boyunda olmaz zorunluluğu 

Mevcut temizlik görevlisi pozisyonu için herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair sağlık raporunun alınması şartı bulunuyor. Şoför pozisyonunda çalışabilecek olan personelden aranan ehliyet SRC belgesi ile birlikte B sınıfı ehliyet olduğu belirtirti.

 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığında sınav süreci ile alakalı detaylı bilgi verilmiş bulunuyor. Başvuru yapılmasının akabinde ilk aşamada kura çekileceği ve yeterli puan alan adayların sözlü ve uygulamalı sınavlara dahil olacağı belirtilmiş bulunuyor. Gerekli başvurular sonrasında sınav tarihleri ve sınav yerleri Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet adresi www.goc.gov.tr olarak bilinmektedir. Yapılan başvurular ve girilen sınavların sonuçları da Yukarıdaki internet sitesi üzerinden açıklanacak

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

40 bin TL maaşla kamuya bekçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına müjde

Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
2
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
3
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
4
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
5
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
6
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
7
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek

Sürücüler 2 bin 568 TL ödemekten kurtuldu! 81 ilde tamamen iptal edildi

Belediyeye en az ilkokul mezunu kamu işçisi alımı yapılacak! 18 yaş üzerine müjde

Doğalgaz Zammını bakanlık açıkladı: Kış gelmeden faturalar 150 TL artıyor!

Sıfır otomobil sadece 386 bin TL! Peynir ekmek gibi satılan o model

Emekli maaşlarında beklenmedik zam artışı: Temmuz'da sürpriz geliyor!

PTT'den 5 bin TL acil destek ödemesi! Dar gelirli hanelere başvurular açık

18 35 yaş- lise mezunu bireye müjde Resmi Gazete de verildi! Koşulsuz kamu personeli olacaksınız

Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor

40 bin TL maaşla kamuya bekçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına müjde