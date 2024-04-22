18 35 yaş- lise mezunu bireye müjde Resmi Gazete de verildi! Koşulsuz kamu personeli olacaksınız

Resmi Gazete 22 Nisan mükerrer sayısında yer alan kararda kamu görevlisi olarak yüzlerce kişinin işe alınacağı belirtildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamaya göre İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde çalıştırılmak üzere 382 personel alımı yapılacağı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 382 sürekli işçi alımı yapılacağını belirtti. Göç İdaresi Müdürlüğünden alınacak pozisyonlar ve kontenjan sayıları ise şu şekilde açıklandı;

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

150 erkek güvenlik görevlisi alımı, 50 kadın güvenlik görevlisi alımı, 120 erkek temizlik görevlisi, 20 kadın temizlik görevlisi ve 42 erkek şoför alımı yapılacağı belirtilirken, başvuruların 22 Nisan'da başladığı ve 26 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi





Başvurular belirtilen tarihler aralığında Türkiye İş Kurumu üzerinden çevrimiçi olarak yapılabileceği açıklandı. Yapılan başvuruların sadece e esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılacağı belirtilirken, şahsen posta ya da e-posta yoluyla sağlanan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklaması başvuru şartlarında yer aldı

En az lise mezunu olan 18 yaşını tamamlayan ve 35 yaşından gün almayan bireyin başvurabileceği pozisyonlarda görev alabilmek için erkek adayların askerlikten muaf ya da görevini bitirmiş olması gerekliliği mevcut. Güvenlik görevlisi pozisyonuna yerleştirilmek için ise kadın adayların en az 1.60, erkek adayların ise 1.70 boyunda olmaz zorunluluğu

Mevcut temizlik görevlisi pozisyonu için herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair sağlık raporunun alınması şartı bulunuyor. Şoför pozisyonunda çalışabilecek olan personelden aranan ehliyet SRC belgesi ile birlikte B sınıfı ehliyet olduğu belirtirti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığında sınav süreci ile alakalı detaylı bilgi verilmiş bulunuyor. Başvuru yapılmasının akabinde ilk aşamada kura çekileceği ve yeterli puan alan adayların sözlü ve uygulamalı sınavlara dahil olacağı belirtilmiş bulunuyor. Gerekli başvurular sonrasında sınav tarihleri ve sınav yerleri Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet adresi www.goc.gov.tr olarak bilinmektedir. Yapılan başvurular ve girilen sınavların sonuçları da Yukarıdaki internet sitesi üzerinden açıklanacak