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Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek

Konut kredileri için ay ay güncellenen bir çok banka kampanyası bulunuyor. Bu kampanyalar arasında ise yüksek tutar ve düşük faiz imkanı sunanlar tercih ediliyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:22
Konut kredisi kampanyasında faizler 2'ye düştü! Herkes koştur koştur İş Bankası'na gidecek

Ev almanın hayal ürünü olmaya başladı. Kira fiyatlarında yaşanan artışlar, vatandaşı ev sahibi olunması konusunda hesaplamalar yapmasına iterken, ev fiyatlarında da fahiş fiyat artışı bankalara yönlendirebiliyor. Ancak TCMB politika faizindeki artışlar, konut kredilerine de yansırken, vatandaşın canını sıkan değişimlerde, bankaların faiz oranlarında da artışlar sağlanıyor. Bankalar tüm vatandaşın acil ihtiytacında yanında olabilmek adına çeşitli kampanyalar sunarken, özellikle de yüksek tutarlı krediler arasında yer alan ve uzun vadede ödemesi tamamlanan konut kredileri de hayat kurtarıcı olabiliyor. Konut kredileri için ay ay güncellenen bir çok banka kampanyası bulunuyor. Bu kampanyalar arasında ise yüksek tutar ve düşük faiz imkanı sunanlar tercih ediliyor. 

Kendi evine sahnip olmak isteyen bireye özel olarak bir çok kampanya düzenirken, şubat ayında kendi kampanyalarını açıklayan Türkiye İş Bankası konut kredisi kampanyası ile dkkatleri üzerine topluyor. Başvurulara açılan Türkiye İş Bankası konut kredisi kampanyasında düşğk faiz imkanı ve tutara göre esnek ödeme şeçenekleri ile dikkat çekiyor.

TL 

Artan maliyetler konut almanın zorluğunu ortaya çıkarmaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen birey bu kapsamda yaşadığı hayal kırıklığı Türkiye İş Bankası tarafından sonlanacak gibi duruyor. 3'ten düşen faiz oranları ile dikkat çeken Türkiye İş Bankası konut kredisi kampanyası vatandaşın cebini zorlamayarak konut kredisi kullanarak ev sahibi olunmasını sağlıyor. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Merkez Bankası'nın artan faiz oranları kredilere yansırken, Türkiye İş Bankası düzenlediği kampanya kapsamında düşük faiz imkanını belirtti. 120 aya kadar bir çok avantaj sunan banka, bu kapsamda 2. el evler için 3 milyon TL'ye kadar kredi verileceğini açıklarken, faizlerin de 2,87'ye kadar düşürüldüğünü açıkladı. 

TL

KONUT KREDİSİ MALİYET TABLOSU

İş Bankası resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede kredi tutar ve detayları ortaya çıktı. Konutun durumuna göre şekllenen konut kredisi kampanyasında faizlerin 2,87- 3,07 oranınd adeğişkenlik göstereceği bildirilirken,  Kredi Tahsis Ücreti, Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti, Ekspertiz Ücreti gibi masrafların da konut Kredisine özel faiz oranlarından faydalanarak kredilendirilebileceği müjdesi verildi.

2. el konut alımlarında konut kredisinin 3 milyona kadar verilebileceği de kampanya detaylarında yer alıyor.

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