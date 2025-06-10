18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Ev Konforu ve Teknolojiye Yatırım Fırsatları

İstanbul ve Türkiye genelindeki BİM marketleri, 18 Haziran 2025 itibarıyla ev konforunu artıracak yeni nesil ürünleri raflarına taşıyor. Özellikle yaz aylarına girerken yaşam alanlarını ferahlatmak ve konforu yükseltmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuluyor.

Ev Elektroniğinde Yenilikçi Çözümler

Bu haftanın öne çıkan ürünlerinden biri, Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Defrost 204 L (Model: HTMF-210) oldu. E enerji sınıfına sahip bu buzdolabı, 11.900 TL fiyatıyla dikkat çekiyor ve ücretsiz kurulum avantajı sunuyor. Ayrıca, mutfakta su kalitesini artırmak isteyenler için Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı HSA-103, 5.490 TL'ye satışa sunulmuş durumda. Bu ürün, kolay filtre değişimi ve yüksek hacimli filtrelenmiş su çıkışı özellikleri ile dikkat çekiyor ve 20 iş günü içerisinde ücretsiz eve teslimat ile birlikte geliyor.

Hava kalitesini önemseyenler için ise Toshiba Hava Temizleyici dikkat çekiyor. 45 Watt gücü ve 42 DB düşük ses seviyesi ile konforlu bir kullanım sunan bu cihaz, 6.990 TL fiyatla alıcılarını bekliyor. Üstelik bu ürün, 20 iş günü içinde ücretsiz eve teslimat avantajına da sahip. Tüm bu büyük elektronik ürünlerde 2 yıl garanti ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı bulunuyor.

Homeduis Yatak Serisiyle Konforlu Uykular

BİM, ev tekstilinde de dikkat çekici ürünler sunuyor. Homeduis markası altında yer alan yatak serisi, farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmakta:

BAMBOO PLUS BONEL YAYLI TEK KİŞİLİK YATAK : 2.290 TL

: 2.290 TL VOYAGE KUŞTÜYÜ SÜNGERLİ TEK KİŞİLİK YATAK : 2.290 TL

: 2.290 TL FLEXİ BONEL YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK : 3.890 TL

: 3.890 TL MULTİ COMFORT VİSCO TORBA YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK : 6.490 TL

: 6.490 TL

Tüm Homeduis yataklar 2 yıl garanti ile sunulmakta olup, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile de satın alınabiliyor. Özellikle tek kişilik yatakların (Bamboo Plus ve Voyage Kuştüyü Süngerli) aynı fiyattan sunulması, tüketicilere tercih yaparken özelliklere odaklanma imkanı tanıyor.

BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri, evini daha yaşanılır ve konforlu hale getirmek isteyenler için önemli fırsatlar sunmakta. Büyük beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, yataklara kadar geniş bir ürün yelpazesi ile her bütçeye uygun seçenekler mevcut.