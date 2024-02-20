Gram altında aralık ayı tahmini! Yaza düğün yapacaklar bunu bilmezse üzülecek

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 endeksi Cuma günü 9 bin 300 puanı aşarak yeni bir rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta düşmeye başlayan altın fiyatlarının da perşembe ve cuma günü yeniden yükselişe geçtiği görüldü.

Yılbaşından bu güne kadar yatırım araçlarının getirileri merak konusu oldu. Peki altın, hisse senedi, mevduat ve dövizle kıyaslandığında hangisi en yüksek faize sahip? Borsa ve gram altının tahmini nedir? Ekonomist Hikmet Baydar bu konuyla ilgili soruları açıklıyor. Baydar, gram altının bu seviyeye gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

“TEKNİK GÖSTERGE BİZE DİKKATLİ OLMAMIZI SÖYLÜYOR”

Ekonomist Hikmet Baydar'ın açıklaması şu şekilde:





“Teknik olarak borsada yukarı yönlü sinyaller devam ediyor. Borsada 9.400 puan eşiği halen önemli bir direnç alanı olarak görünüyor. Ancak teknik göstergelerin son derece riskli bölgelerde olması bizi son derece temkinli olmaya teşvik ediyor.

BORSAYI MÜKEMMEL YAPAN İKİ NEDEN!

Küresel piyasalarda enflasyonun beklentileri aşması nedeniyle yapılan alımlar da etkili oluyor. Daha çok teknoloji yoğun şirketlere karşı ilgi de piyasayı yukarı yönlü hareketlendiriyor. Bu nedenle bilişim sektörü yüzde 0,96 artışla en güçlü büyüyen sektör oldu. Ayrıca şirketin açıkladığı kazançların oldukça iyi olması borsanın ruhunu da yükseltecektir. Hem enflasyondan dolayı artan bilanço varlıklarının etkisi hem de kârlılığın iyi olması borsaya olan ilginin devam etme durumuna neden oluyor.

YENİ YILDAN BERİ EN ÇOK GELİR SAĞLAYAN ŞEY NEDİR?

Dönemsel olarak baktığınızda sene başından bu yana en yüksek getiriler borsadan geldi. Altın ve dövize baktığımızda göreceli yatay bir hareket görüyoruz. Faiz oranlarına gelince, aylık getiriler %3 ile %5 arasında değişmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki bu artışa rağmen borsanın performansı farklı kalıyor. Pek çok hisse senedi şu anda zirve seviyelerinin altında. Dolayısıyla bu değerlerin indeks yorumuyla aynı durumda olamayacağını unutmamalıyız. Bu nedenle iyi yönetilen ve temettü verimi yüksek şirketler ise borsada her zaman para kazanır.

Ancak fiyat dalgalanmalarından dolayı kısa vadeli kayıplar yaşanacağından, satın alma sonrasında asla düşmeyecek mantığıyla olaya bakmak ciddi kayıplara yol açabilir. Yüksek enflasyon verileri borsada alımlara neden olurken, faiz indirimlerinin gecikebileceği beklentisi de kar satışına bahane olmaya devam edecek.





BORSA'NIN HEDEFİ NEDİR?

Dolarda 9412 civarındaki direnç önemini koruyor. Ayrıca Cuma günkü kapanış tipik bir "kritik dönüş" sinyali verirken doların haftanın ilk gününde düşmesi nedeniyle açılış riski arttı.

“HAFTANIN İLK GÜNÜNDE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR”

Bu tür sinyaller genellikle önceki günün en düşük seviyesini kırmaya çalışabileceği anlamına gelir. Bu nedenle haftanın ilk günü çok dikkatli olmalısınız. Riskli orta vadeli fiyat yükseliş sinyalleri hala mevcut olduğundan, önümüzdeki günlerde fiyat artış potansiyeli hala mevcut. Ancak küresel pazarda davranışlar değişirse yurt içindeki gurbetçilerin davranışlarının da buna göre değişeceğini unutmamak gerekiyor.

ALTINDA SERT HAREKETLERİN SEBEBİ NE?

ABD'deki yüksek enflasyon verileri, kısa vadeli faiz oranlarının düşürüleceğine dair umutları boşa çıkararak altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Ons altının fiyatının 1984'teki seviyelere gerilemesi düşüş eğiliminin sinyalini verdi.

GRAM'DA KISA VADELİ TAHMİN!

Ancak son 2 iş gününde gelen alım tepkisiyle 2015 dolar seviyesine ulaştı.Yükseliş sinyalinin geri dönmesi için önce 2021 seviyesinde, ardından 2039 seviyesinde tutunması gerekiyor.Hareket nedeniyle onsların hareketi Gram altın fiyatında ulusal trendi altının belirlemeye devam edeceğinden bahsettiğimiz seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerekecek. Bu reaksiyon hareketine bağlı olarak gram altının yükselişi devam edebilir. Altında gram cinsinden yukarı yönlü bir sinyalin oluşması için 2013 TL seviyesinin kontrol edilmesi gerekiyor, şu anda bu ihtimalin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

Yılın ikinci yarısında artan faiz indirimleriyle gram altın fiyatlarının gelişiminin daha netleşeceğini düşünüyoruz. En azından yıl sonuna kadar enflasyonun altında kalmayacağına inanıyoruz. Küresel jeopolitik risklerin çözülmesi altın satış baskısını artırma durumu olabilir. İsrail katliamı ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sona erebilirse, bu altın satışlarına yol açabilir. Bu risk göz ardı edilmemelidir. Gram altının yıl sonu hedefinin 2 bin 900 lira olacağını tahmin ediyorum."