18 yaş üstüyseniz 7 Bin TL almaya hak kazandınız! Hakkınızı kaybetmeden başvurun

TEB BANKASINDAN SEVİNDİREN GELİŞME …

18 YAŞ ÜZERİ OLANLAR 70 BİN LİRAYI KAPACAK….

TEB Bankası, müşterileri için sürekli olarak cazip teklifler sunmaya çalışıyor.





Bu tekliflerine bir yenisini daha ekleyen bankanın hazırladığı son teklif paketine göre de maaş alan herkese büyük teklif var. Buna göre maaş alanlar 70 bin lira nakit destek alabilecekler. Bu sayede de bir çok kişi rahat bir nefes almış olacak. İşte teklifin detayları….

MAAŞ ALANLARA ÖZEL FIRSATI

TEB Bankası, maaş müşterilerine özel olarak bir kampanyaya imza attı. Bu kampanya ile birlikte bu fırsattan yararlanmak için müşterilerin 18 yaş üzerinde olması gerekiyor. Yani buna göre bankanın maaşlı müşterilerine özel olarak hazırlanan bu kampanyaya göre müşteriler nakite sıkıştıklarında bu kampanyadan kolaylıkla yararlanabilecekler. Bankanın verdiği bu destek ile ister diğer borçlarınızı kapatabilir isterseniz de yatırım olarak kullanabilirsiniz.TEB Bankası'nın bu kampanyasından yararlanmak için şubeye gitmeden TC kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atarak başvuruda bulunabilirsiniz.