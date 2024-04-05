2.250 TL ikramiye ödemesi için bugün son: Hemen IBAN'ı kontrol edin

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün tamamlanıyor. Her sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emekliye ödenen emekli ikramiyesi ödemelerinde maaşları oranınca dul ve yetim maaşı alan dar gelirli de faydalanabiliyor. Emekli ikramiye ile eş zamanlı olarak dul ve yetim ikramiyeleri de bugün hesaplara aktarılıyor. Her bayram öncesinde emeklinin bayram ihtiyaçlarını karşılamasında ön ayak olan emekli ikramiyesi, hayatını kaybeden emeklinin yakınlarına da ödeniyor. Ölen eş ya da babasından maaş alan bireyt, maaşı oranında hesaplanan emekli ikramiyesi ödemelerini alabiliyor. Bu bireyler için ödenen tutar 750 TL ile 2250 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

DUL VE YETİM İKRAMİYESİ DE HESAPLARDA

Dar gelirli bireylere bakanlıklar aracılığı ile bir çok destek sağlanıyor. Aile ve SOsyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sosyal destek ödemesi alan bireylere özel bayram öncesinde yeni bir müjde verildi. Emekliler için 2 Nisan'da başlayan emekli ikramiye ödemelerine istinaden bir kesim için daha yeni hesaplar yapıldı. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaşlarının oranında bayram ikramiyesine hak sahibi olacak. 2024 yılı için hesaplanan bu tutarla 2250 TL'ye kadar çıkmış bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa tarafından nverilen müjdede emekli ikramiyelerine zam yapıldığı ve bu zammında yüzde 50 olarak şekillendiği belirtilmişti. Yapıaln bu hesaplamalar ile birlikte edul ve yetim maaşı alan birey için de hesaplamalar başladı. 3 bin liraya çıkan bayram ikramiyesi ile alakalı olarak dul ve yetim maaşı alan bireylere de yüzde 75 hak sahibi olması durumun 2250 TL ve yüzde 25 maaş hakkı bulunması durumunda 750 TL bayram ikramiye ödemesi yapılacak. Yüzde 50'lik bir maaş ödemesine sahip bireye ise 1250 TL ikramiye tanımlanacak. Bu ödemeler ise emekli ikramiyesi ile eş zamanlı olarak hesaplara aktarılacak.