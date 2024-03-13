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Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Erdoğan’ın açıklaması sonrasında emeklinin seyyanen zam beklentisi suya düşerken, uzmanlar her an seçim müjdesinin verileceğini belirtiyor. Uzmanlar hesaplamalarını seçim zammı olarak sunuyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:10
Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Emekliye Ocak ayında yapılan zam çifte zam sonrasında oran memur maaş katsayısına eşitlenmişti. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak seyrettiği şu günlerde enflasyonun yükselmesi ek zam beklentilerini yükseltti. Emekli kendisine, tıpkı memurlara yapılan seyyanen zam gibi artı bir yükseliş uygulamasının devreye girmesini istiyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdüğü iddiaları konuşulurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafınsan geçtiğimiz hafta yapılan net açıklamada bu ihtimalin olmadığı ortaya çıkmış bulunuyor. Erdoğan’ın açıklaması sonrasında emeklinin seyyanen zam beklentisi suya düşerken, uzmanlar her an seçim müjdesinin verileceğini belirtiyor. Uzmanlar hesaplamalarını seçim zammı olarak sunuyor.

SON ZAM BAYRAM İKRAMİYELERİNE YAPILDI

Geçtiğimiz haftalar düzenlenen mitingte mikrofonu alan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ile alaalı açıklama yapmış ve yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya çıkartıldığını belirtmişti.

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Emekli zamlı bayram ikramiyesi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de onaylanırken seyyanen zam konusundaki belirsizliğin devam ettiği biliniyor.

Emekli maaşı 12.000 TL olacak

Uzman ekonomistler tarafından seçimden önce emekli maaşlarına kademeli zam uygulamasının devreye sokulabileceği açıklamaları yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 31 Mart öncesinde en düşük emekli maaşının 12.000 TL'ye yükseltilebileceği ve 10.000 TL üzerinde olan emekli maaşlarına ise kademeli zam yapılabileceği öngörüleri sunuluyor.

Emekliye zam anketi sonuçları

Geçtiğimiz gün SGK uzmanı İsa Karakaş tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz seçimlerde emeklilere yönelik birçok düzenlemenin yapıldığı belirtildi. Bir canlı yayın programına katılan Karakaş, anketlerde de yer alan durumun göz önünde bulundurulacağını açıklayarak seçim zammı olarak emekliye kademeli zam ihtimalinin yüksek olabileceğini açıkladı.

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Emeklilerin seyyanen zam tepkisi

Emekliye seyyanen zam gelecek mi sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Emekliye yönelik olarak birçok vaat açıklanırken bu vaatler arasında kira yardımı, sosyal yardımlar, promosyon yardımları gibi desteklerdeki artışın gözler önüne serildiği biliniyor. Emeklilere yönelik yapılan anketlerde yukarıda bahsi geçen yardımların tepki topladığı ortaya çıkmış bulunuyor. Emekliler sosyal yardıma muhtaç oldukları konusundaki tepkilerini gösterirken, bu sosyal desteklerin yerine seyyanen zam uygulamasının devreye girmesi gerekliliğinden bahsediliyor. Seçimlerin riske atılmaması adına seyyanen zam olayının gündeme gelebileceğini belirten uzman isim, en düşük emekli maaşının 12.000 TL'ye yükseltilebileceğini belirtmiş bulunuyor

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Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

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