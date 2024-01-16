Konut kredisinin şahı geldi! Devlet destekli 1.5 milyon TL kredinin yarısı hibe edilecek

Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul'u baştan inşa edecek olan Yarısı Bizden programı ile alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den son açıklama geldi. 6 Şubat depremi sonrasında kentsel dönüşüm daha büyük önem arz ederken, bu kapsamda hükümet bir çok destek programı hazırlamaya devam ediyor. İstanbulluları yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm programı Yarısı Bizden programı oldukça dikkat çekerken, yurt genelinde de uygulanan projeler sayesinde daha sağlıklı hanelerin oluşmasına temel atılıyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

Depremin verdiği hasarların en aza infidrgenmesi sebebiyle eski evlerin yenilenmesi ya da tadilat sağlanması amacıyla devlet var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Yurt geneli devam eden kentsel dönüşüm projeleri için deprem beklnetisi büyük olan İstanbul'da daha büyük hazırlıkların ve değişimlerin yapıldığı biliniyor. Devlet destekli olarak evini kentsel dönüşüme verecek olan vatandaşa bir çok destek sağlanıyor. Hibe desteği, tahliye desteği ve kira desteği ödemeleri devam ederken, bu üçünü de kapsayan Yarısı Bizden Programı için de başvurular devam ediyor. İstanbul'un yeniden inşa edilmesi adına başlatılan seferberlik programı çalışmalarının süregeldiği açıklaması Bakan Özhaseki tarafından yapılırken, ''Yarısı Bizden' kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz" ifadelerine yer verildi.





YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEMELERİ BAŞLADI

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında toplamda 1,5 milyon TL destek sağlanacağı belirtilmişti.

1.5 Milyon TL kentsel dönüşüm desteğinin 700 bin lirasının hibe desteği olarak verileceği açıklanırken, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olarak sunuluyor.

BAKANLIK KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı tarafından son dakika yapılan açıklamada Yarısı Bizden kampanyası için başvuruların devam ettiği bildirilirken, konu ile alakalı ''İstanbul'umuzu dönüştürmeye başladık'' paylaşımı yapıldı.



