Yeni yıldan önce son şans! Aralık sonu mevduatı 32 Güne 13.118 TL - 13.701 TL ödüyor

Aralık ayına 2 kala mevduat faizleri artışına devam ediyor

Yeni yıldan önce son şans! Aralık sonu mevduatı 32 Güne 13.118 TL - 13.701 TL ödüyor
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Aralık ayının son gününe yaklaşırken, mevduat hesapları hala daha merakla araştırılıyor. Bankaların verdiği mevduat faizi oranları tercih edilebilirliğini arttırıyor. Yastık altı yatırımlarından kurtulup, getiri olarak değerlendirmek isteyen birey, faiz oranları birkaç ay da kat be kat artan mevduat hesaplarını tercih edebiliyor. Döviz, altın, kripto para şeklinde yatırım yapan yatırımcı bunun için küresel piyasaları yakından takip ederken, mevduat hesabında yatırımını değerlendirmek isteyen birey de Merkez Bankası açıklamalarını ve politika faizini merakla takip ediyor. Haziran ayından beri KKM'lerde düşüşün başlamasını sağlamak ve Türk Lirasına değer kazandırmak amacıyla arzı arttırmak isteyen Merkez Bankası, politika faizlerinde artışa gitmekte. Aralık ayında da 250 baz puan artırılan politika faizinin mevduat faizlerine geri dönüşümü ise pozitif olmakta.

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Bankalar arasındaki mevduat faizleri değişiklik gösterebiliyor. Özellikle de kamu bankaları ile özel bankalar arasında bu faiz oranları arasında uçurum bulunabiliyor. Yatırımcı yatırımına göre hangi bankanın hangi faizi verdiğini merakla araştırıyor. Kıyıda köşede 350 bin lirası olan vatandaş, hangi bankanın ne faiz verdiğini de banka banka gezmek yerine arama motorlarından araştırıyor.

Yaz ortasında yüzde 35'lere çıkan mevduat faizleri Aralık ayındaki artış ile birlikte yüzde 47.5'lara kadar çıkmış bulunuyor.

BANKA BANKA MEVDUAT GETİRİSİ

Akbank 

% 45,00, Net Kazanç: 13.118 TL

Odeabank

% 46,00, Net Kazanç: 13.409 TL

Alternatifbank:

% 47,00 Net Kazanç: 13.701 TL

Denizbank

% 47,00 Net Kazanç: 13.701 TL

CepteTEB

% 45,00, Net Kazanç: 13.118 TL

İNG Bank

% 42,00, Net Kazanç: 12.243 TL

Bankaların sunduğu bu kampanyalar özellikle de hoşgeldin faizi olarak dikkat çekmektedir. Sadece ilk ay olarak ödenebilen hoşgeldin faiz kampanyalarının bitme zamanı olan getiri zamanı, bankanın sunacağı faiz oranı takip edilmelidir.

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