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2 günde iki zam! Bu sefer Halk Ekmeğe zam geldi

Özellikle de artan maliyetler ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik dalgalanmalar ürün ve hizmet zamlarını da beraberinde getirirken, Halk Ekmek zammı dikkatleri üzerine çekiyor

Yayın Tarihi: 16.05.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 08:30
2 günde iki zam! Bu sefer Halk Ekmeğe zam geldi

Geçtiğimiz gün ekmeğe 2,5 TL lik zam akabinde 7.5 TL’den 10 TL’ye yükselmişti. Bu zamma alışmaya çalışan bölge halkına bugün bir zam haberi daha geldi. Bu sefer halk ekmeğe zam geldiği belirtilirken, 6 TL olan fiyat 8 TL’ye yükseldi. Ülke genelinde yaşanan ekonomik gelişmeler, özellikle temel gıda maddelerinden olan ekmek fiyatlarındaki artış, vatandaşların bütçesini doğrudan etkilemeye devam eden, özellikle de ekmek fiyatları konusunda halk ekmek ucuzluğu ve güvenilirliği ile tercih edilmeye devam ediyor.

ekmek zammı

HALK EKMEK ZAMMI

Özellikle de artan maliyetler ham madde fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik dalgalanmalar ürün ve hizmet zamlarını da beraberinde getirirken, Edirne Belediyesi’nin halk ekmek fiyatlarına yaptığı zammın da bu artıştan kaynaklı nasibini aldığı belirtilmiş bulunuyor.

ekmek zammı

EDİRNE'DE EKMEK FİYATLARINA 2. ZAM

Beyaz ekmekten ziyade daha sağlıklo tercih olarak bilinen buğday veçavdar ekmeği de zamdan etkilenerek 10 TL’ye yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde gün gün zam haberleri gelmeye devam ediyor. Belediyeler, Fırıncılar Odaları, zamla alakalı olarak açıklamalarına devam ederken, Manisa’dan duyurulan haber, herkesi şaşırtacağa benziyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek tarafından verilen müjdede Halk ekmek üretiminin arttırlacağı belirtilirken, fiyatının da 5 TL olacağı açıklandı.

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2 günde iki zam! Bu sefer Halk Ekmeğe zam geldi

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