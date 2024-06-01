20.000 TL anında hesaplarda olacak! Faizsiz gelir belgesiz hemen sahip olun

Kurban Bayramı öncesi vatandaşın nakit ihtiyacına koşan bankalardan kredi haberleri geliyor. İş Bankası da müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılamak adına yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Detaylar haberimizde…







KAMPANYAYI DUYAN SABAH KALKIP İŞ BANKASI'NA KOŞUYOR! 20 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK SADECE TEK ŞART GEREKİYOR

Özellikle son dönemde insanların en büyük sorunlarından biri bankalardan gelen yüksek faizler olsa da İş Bankası'nın yeni kampanyası tam anlamıyla yüzünüzü güldürecek bir kampanya.

İş Bankası kaçırılmayacak dev bir kampanya duyurdu. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre kampanya şartlarını karşılayan vatandaşlara 20 bin TL faizsiz kredi verileceği açıklanırken, detaylar pek çok kişi için merak konusu. Özellikle son dönemde insanların en büyük sorunlarından biri bankalardan gelen yüksek faizler olsa da İş Bankası'nın yeni kampanyası tam anlamıyla yüzünüzü güldürecek bir kampanya.

İş Bankası kampanyasını resmi internet sitesinden duyurdu. İş Bankası müşterilerine 25 bin TL faizsiz nakit avans fırsatı sunulacağı açıklansa da kampanyanın detayları birçok kişi tarafından sorgulandı.

Kampanya bankanın resmi internet sitesinde şu içerikle duyuruldu: “İş Bankası üyelerine İşCep'ten 25.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans ayrıcalığı!

İş Bankası'nın sunduğu 25.000 TL'lik faizsiz nakit avans fırsatı birçok kişinin nakit akışı ihtiyacını karşılayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar için banka bilgileri açıklandı.

Kampanyasını “İşCep'teki “Müşteri olmak istiyorum” özelliği ile İş Bankası müşterisi olun, kredi kartınızla 25.000 TL'ye varan taksitli faizsiz nakit avans ve daha birçok avantajdan yararlanın! İş Bankası kampanyaya katılım koşullarından da bahsetti.

İŞ BANKASI KAMPANYA DETAYLARI VE KOŞULLARINDAN ŞU ŞEKİLDE BAHSETTİ;

Kampanyadan İşCep müşterisi olmak istiyorum fonksiyonu ile İş Bankası müşterisi olan müşteriler, 29 Nisan 2024 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yararlanabilecek. 2 ila 3 ay (dahil) vadeli faizsiz taksitli nakit avans.

Kampanyadan yararlanmak için kullanılacak taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında değişecek. Yalnızca İşCep ve Maximum Mobil kanallarından satışa sunulacaktır.

Kullanılabilecek taksitli nakit avans tutarı, maksimum 25.000 TL olmak üzere takvim ayı başına müşteri limitinin %25'i ile sınırlıdır. Kampanya kapsamında belirlenen faizsiz taksitli nakit avans tutarı en fazla 2 defa kullanılabilir ve belirlenen toplam tutarı aşamaz. 2-3 ay (dahil) dışındaki vadeler ve 25.000 TL üzerindeki tutarlar için geçerli faiz oranları uygulanacaktır. Faizsiz taksitli nakit avans programına katılım koşulları

Kampanya kapsamı Müşteri olmak istiyorum fonksiyonu üzerinden İş Bankası müşterisi olan İşCep müşterileri için geçerlidir. 29 Nisan 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kampanya tespiti, müşterinin işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden itibaren ve sonraki 2 gün içerisinde her müşteri için yapılacaktır.

29 Nisan 2024- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki müşterilerimiz için kampanyadan yararlanma süresi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilecektir. Kampanyaya dahil olan kartlar: İş Bankası bireysel kredi kartları (İş Bankası ticari kredi kartları, ücretsiz kredi kartları, İş Bankası vergi kartları, İş Bankası acente kartları ve KGF kartları hariç).