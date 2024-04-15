ATM'lerden artık bu banknotları çekemeyeceksiniz! Yarından sonra yeni sistem başlıyor

Artış gösteren enflasyon oranı sebebiyle Türkiye genelinde geçim zorlaşmaktadır. Özellikle ATM'den para çekişlerde yeni paralar dikkat çekti. ATM'den artık 10 TL, 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek. Bu banknotlar yerine 200 TL'lik banknotlar kullanılacak. İşte, detaylar...

ATM'lerde Artık o Paralar Olmayacak!

ATM'lerde artık o paraların verilmeyeceği açıklaması herkesin dikkatini çekti. Özellikle ATM'lerden bozuk para almak isteyen kişileri üzen haber geldi. ATM'lerden artık 10 TL, 20 TL gibi paralar çekilemeyecek.

Giderek artan enflasyon sebebiyle ATM'lerdeki düşük meblağdaki paraların artık çekilmeyeceği ve sunulmayacağı duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı olan Şenol Babuşçu'dan geldi. Babuşçu tarafından yapılan açıklamada 10 TL ve 20 TL için önemli değişiklik yapıldığı duyuruldu. Şuanda tüm ATM'lerde geçerli olan bu paralar dikkat çekti. Babuşçu tarafından yapılan açıklamada;

Bayramdan sonra pek çok ATM'de 10 TL ve 20 TL'lik banknotlar artık olmayacak. Bu banknotlar yerine 200 TL, 100 TL ve 50 TL'lik banknot konuyor. Yani artık 20 TL, 10 TL ve 5 TL'lik banknotlar kullanılmayacak.